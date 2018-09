717 pk sterke politieauto is ideaal voor arrestatieteam

Snel, veilig en ongelofelijk bruut.

Mocht de Nederlandse politie nog ruimte hebben voor een aanbesteding, dan moeten ze eens bij Armormax aankloppen. Dit autobedrijf, gespecialiseerd in het bouwen van gepantserde voertuigen, heeft een bijzonder nieuw product in het gamma opgenomen. Het voertuig is speciaal voor politie eenheden die ruige taken moeten ondernemen en soms in benauwde situaties terechtkomen.

In de basis kijken we naar een Dodge Charger, een niet ongebruikelijke politieauto in de States. Armormax heeft echter de Hellcat gekozen, een brute variant met maar liefst 717 pk uit de 6.2 V8 met huilende supercharger.

Veel vermogen, dat is zeker waar. De speciale Charger is echter ook in gewicht toegenomen. Armormax heeft de Hellcat geprepareerd voor de heftigste situaties. De Charger is bijvoorbeeld gepantserd. De ruiten zijn vervangen voor exemplaren die lachen om kogels en qua rubber is gekozen voor runflats. De batterij, radiator, tank, brandstoftank en ECU zijn daarnaast extra beschermd zodat kwaadwillenden de auto niet zomaar kunnen uitschakelen.

Armormax heeft niet bekendgemaakt wat deze maatregelen voor het gewicht heeft betekend. Reken echter dat deze Hellcat bijzonder zwaar weegt. Helaas heeft het bedrijf niet de moeite genomen om een paar serieuze plaatjes te schieten van het apparaat.