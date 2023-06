Politie Hoofddorp neemt dikke Ferrari in beslag

De politie heeft weer een vette Ferrari aan de haak geslagen.

Het is een klassieke fout: op illegale wijze je geld verdienen en vervolgens jezelf verraden door een veel te dikke auto voor de deur te zetten. Onlangs verscheen nog een chroomkleurige Ferrari F430 bij Domeinen, die om precies die reden in beslag was genomen.

Nu is er weer een soortgelijk gevalletje. De financiële recherche kwam in Hoofddorp iemand op het spoor met “onverklaarbaar vermogen”, zoals ze dat zo mooi noemen. De persoon wordt verdacht van witwassen en kreeg de politie op bezoek.

De politie vertrok niet met lege handen, want de Ferrari van de man (we doen gewoon even een aanname van het geslacht) werd in beslag genomen. Politie Basisteam Haarlemmermeer deelt op hun Twitter-account een foto van de buit.

Het gaat volgens hen om een auto met een waarde van drie ton. Dat is een klein beetje aangedikt: het betreft een Ferrari 488 GTB met een nieuwprijs van €288.808. De actuele waarde ligt waarschijnlijk ergens tussen de €200.000 en €250.000. Wat natuurlijk alsnog veel geld is.

Het is overigens een vrij bijzonder exemplaar, want deze 488 is uitgevoerd in de zeldzame kleur Grigio Vuilniszak Grigio Scuro. Verder is de auto voorzien van een Mansory-spoiler en zijn de velgen zwart gemaakt. Die waren eerst gewoon grijs (zie de foto’s hierboven).

Mocht deze Ferrari helemaal jouw smaak zijn, dan moet je de komende tijd even de website van Domeinen in de gaten houden. Wie weet verschijnt deze auto daar binnenkort op de veiling.

Foto’s: Politie Basisteam Haarlemmermeer & @thomcarspotter