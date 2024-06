Nieuwe ‘Volkswagen’ Capri komt volgende maand al

De Capri staat op het punt een comeback te maken, nota bene op Volkswagen-basis.

Vorige week ging eindelijk de productie van de nieuwe Ford Explorer van start. Dit is de eerste Ford op het MEB-platform. Inderdaad, het platform van Volkswagen. Het zal echter niet de laatste zijn. Ford heeft nog meer snode plannen.

Collega @willeme kon hier in maart al het een en ander over vertellen. De volgende Ford op het MEB-platform gaat volgens steeds sterker aanzwellende geruchten Capri heten. Het wordt dus een heuse coupé… SUV. Dat kon ook haast niet anders, want een coupé voor de gewone man is al lang verleden tijd.

Goed, dat wisten we al. We weten nu ook wanneer we de nieuwe Ford Capri kunnen verwachten. We hoeven niet heel lang meer in spanning te zitten, want de auto zal 10 juli al onthuld worden. Over precies een maand dus. Net als de elektrische Explorer zal ook deze auto in Keulen van de band rollen.

Wordt de Capri dan simpelweg een Explorer met een aflopend dak, zoals de ID.5 een ID.4 is met aflopend dak is? Ja en nee. Afgaande op de spyshots krijgt de Capri wel echt een ander design, met andere koplampen, et cetera. Qua techniek en interieur zal het vermoedelijk wel grotendeels een Explorer-kloon zijn.

Qua proporties kun je een soort Cupra Tavascan verwachten. Die auto staat toevallig ook op het MEB-platform. De aflopende daklijn gaat waarschijnlijk ook gepaard met een wat scherper afgesteld onderstel. Het persbericht zal ongetwijfeld bol staan van kreten als “sportief” en “dynamisch”. Wat Ford misschien nog wel waar kan maken ook, want een leuk sturende auto’s maken kunnen ze nog altijd.

We gaan ervanuit dat de nieuwe Ford Capri iets sneller op markt zal verschijnen dan de Explorer EV, die lang op zich liet wachten. In feite is het een afgeleide van de Explorer, wat weer een afgeleide is van de Volkswagen ID.4 en co. Dan kan het allemaal niet meer heel moeilijk zijn, toch?

Via: Automotive News Europe