Officieel: Lamborghini onthult nieuwe twin-turbo hybride V8

De twin-turbo hybride V8 is eerste racemotor ontwikkeld door Lamborghini Squadra Corse.

Na jaren van trouwe dienstbaarheid mag, of beter gezegd moet, de V10 met pensioen. Jammer, maar je kunt niet zeggen dat de motor een korte levenspanne heeft gehad. Vanaf volgend jaar kun je al 20 jaar onafgebroken V10 shoppen bij Lamborghini. Eerst met de Gallardo, later met de Huracán. Zoals je gister al kon lezen op deze site staat de opvolger van de Huracán iets anders te wachten.

De link met de racetak van Lamborghini is hierbij niet uit te sluiten. Zeker omdat Lamborghini nu officieel bekend heeft gemaakt een eigen twin-turbo hybride V8 te ontwikkelen. Lamborghini Squadra Corse is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het blok. Deze achtcilinder gaat gebruikt worden in de toekomstige LMDh raceauto van het merk.

Lambo gaat met deze hypercar deelnemen aan het FIA World Endurance Championship en de GTP-klasse van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Met de aankondiging van de nieuwe motor zijn ook alvast de eerste specificaties uit de doeken gedaan.

Lamborghini twin-turbo hybride V8

De nieuwe Lamborghini twin-turbo hybride V8 levert een systeemvermogen van 681 pk. Het blok ligt in een hoek van 90 graden in het motorgedeelte. Alhoewel we het hier over een raceauto hebben is het aan te nemen dat de Italianen deze motor gaan gebruiken voor de opvolger van de Huracán.

De elektromotor (MGU) van de LMDh-racer is ontwikkeld door Bosch Motorsport. Verder werkt Lamborghini samen met Williams Advanced Engineering en Xtrac. Het laatste bedrijf is verantwoordelijk voor de zeventraps P1359 hybride versnellingsbak.

De Lamborghini LMDh-auto maakt zijn racedebuut in 2024. Nog meer details: de racer weegt 1.030 kg en heeft een topsnelheid van 340 km/u. Het ding is 2 meter breed en 5,1 meter lang. De wielbasis bedraagt 3,14 meter en het V8 zelf weegt 180 kg.