Polestar aapt Tesla na

Polestar aapte Tesla natuurlijk al na, maar nu met nog meer verve.

Het Zweenese Polestar heeft als merk een interessante historie. Ooit begonnen als raceteam in het Zweedse Touring Car Championship, ontwikkelde de toko zich tot de huistuner van Volvo. Dat op zich is niet zo gek. We hebben zoiets immers wel vaker gezien. Maar van huistuner is Polestar nu opeens een alleenstaand merk geworden. En ze maken niet alleen hete sportievelingen, maar willen zich vooral ook toeleggen op de massa-productie van EV’s. Toch een beetje alsof AMG Mercedes’ EQ divisie zou verzorgen…

Sleurhut

De Polestar 2 is de auto die de eerste EV-kastanjes uit het vuur mag halen. Integenstelling tot de bloedmooie maar enigszins vreemde Polestar 1 is de Polestar een volledige EV. De auto moet een concurrent zijn van de Tesla Model 3, met een vanafprijs van net geen 60K. Als speciaal selling point mag de in China gebouwde Volvo Polestar echter een forse sleurhut trekken.

HMI

In andere opzichten lijkt de Polestar juist op zijn Amerikaanse tegenstrever. Onlangs liet het merk bijvoorbeeld zien wat er allemaal mogelijk gaat zijn met het scherm dat het dashboard domineert. Polestar noemt dit scherm de Human Machine Interface (HMI). Het HMI is ontwikkeld samen met Google. Het baseert op Android, wat je wellicht kent als je een inferieure mobiele telefoon hebt. HMI is niet per se goed voor mensen die bang zijn voor big data, big brother en de Terminator:

Het nieuwe infotainmentsysteem van Polestar blijft Android als platform gebruiken en streeft naar ‘een echt gepersonaliseerde en gecontextualiseerde ervaring’. Afgezien van de instellingen voor spiegels, stoelen, klimaat en entertainment, past de nieuwe interface de complete voertuigomgeving automatisch aan. Dit naar de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en de laatst gebruikte applicaties. Bovendien wordt gepersonaliseerde informatie weergegeven op basis van het gedetecteerde gebruikersprofiel. Het profiel wordt ingeschakeld door de Polestar Digital Key, wanneer de bestuurder nadert.

Maar dat is nog niet alles!

Ondertussen wordt de reeds beschikbare Google Assistent voor de Polestar 2 uitgebreid. Deze zal meer talen en zelfs lokale accenten begrijpen om een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. HMI zal ook videostreamingdiensten van populaire apps bieden wanneer het voertuig geparkeerd staat en tijdens het opladen.

Tenslotte zullen geavanceerde eye-tracking- en proximity-sensoren informatie op ‘gecontroleerde wijze’ aan de bestuurder doorgeven. Het systeem waarschuwt gebruikers wanneer ze teveel naar het scherm in plaats van naar de weg kijken.

Dat is dus nogal wat. Volgens Polestar CEO Thomas Ingenlath is dit wat klanten verwachten van Polestar: