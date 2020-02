‘Volkswagen werkt aan straatversie elektrische ID.R’

Volkswagen zou met deze ID.R de Tesla Roadster willen verslaan. Of deze elektrische sportauto dan ook net zoveel gaat kosten als de Amerikaan, is nog niet bekend.

Elektrische auto’s zijn niet alleen beter voor het milieu, ze kunnen ook nog eens pittig snel zijn. Kijk maar naar de Volkswagen ID.R, de elektrische raceauto die allerlei records over de hele wereld verbrak. Formule 1-auto’s op Goodwood, Le Mans Porsches op de Nürburgring, deze Volkswagen was op allebei de plekken sneller. Natuurlijk, de Le Mans- en Formule 1-auto’s zijn ontwikkeld met bepaalde FIA-beperkingen in het achterhoofd, maar het blijft een indrukwekkende auto.

Hartstikke leuk en aardig natuurlijk, maar het volk heeft hier niet zoveel aan. Want net als bij (de meeste) F1- en Le Mans-auto’s, kunnen ook wij geen ID.R kopen. Alhoewel, misschien komt hier verandering in. Hooggeplaatste (anonieme) Volkswagen-bronnen weten namelijk aan Autocar te melden dat het bedrijf wél aan een ID.R voor op de weg werkt. Het lijkt er niet op dat Volkswagen aan een road going-versie van die ID.R-raceauto werkt, maar de naam wil gebruiken voor een losstaande sportauto.

Heel veel is nog niet zeker, daarvoor lijkt Volkswagen nog in een te vroeg stadium te zitten. Maar de informatie die wél bekend is, klinkt veelbelovend. Deze ID.R moet namelijk het nieuwe topmodel worden van de ID.R-range. Het lijkt er namelijk op dat Volkswagen straks R-versies gaat maken van de ID-range. Dat doet Volkswagen nu al bij onder meer de Golf R en de Touareg R. Straks zou daar bijvoorbeeld een ID.3 R bij kunnen komen.

De ID.R zou nu ontwikkeld zijn als zowel een coupé en een roadster en werken met het MEB-platform; net als de ID.3. De bronnen hebben zelfs gesuggereerd dat de ID.R zou kunnen concurreren met de nieuwe Tesla Roadster, al is dit nog niet honderd procent zeker. Dit zou wel bizar zijn, de Amerikaan kost immers 200.000 dollar en heeft een nul-naar-honderd-tijd van net geen twee seconden. Tenzij Volkswagen stevig op prijs gaat concurreren, zal dit geen auto zijn voor het volk. Al zou dat ook geen primeur zijn voor Volkswagen.

Toch zal de ID.R waarschijnlijk geen slak zijn: het zal accutechnologie delen met de ID.R-raceauto. Deze accu’s gebruiken onder meer andere chemische processen dan de accu’s die Volkswagen in de ID.3 gebruikt. Daardoor zijn deze batterijen efficiënter en compacter dan de accucellen in de ID.3. De ID.R zou daarom zelfs de basis kunnen vormen voor een nog aan te kondigen Porsche en een elektrische variant van de Audi TT. Met andere woorden, over tien jaar rijdt er misschien een Porsche rond die eigenlijk een rebadged Volkswagen is.

Mocht deze Volkswagen ID.R sportauto goed in je oren klinken: slecht nieuws. Volkswagen gaat de auto pas ‘halverwege dit decennium’ in productie nemen. Tot die tijd moeten we eerst wachten op nieuwe geruchten, aankondigingen van aankondigingen en lekken vlak voor de aankondigingen om uiteindelijk de ID.R aangekondigd te zien. En hopen op die Tesla Roadster-concurrent.