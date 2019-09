Skoda lanceert iV als submerk

Marketing op z'n VAGs.

Waarom SEAT de scheiding maakt tussen hun assortiment en het sportieve CUPRA, we hebben tot nog toe geen idee. Helemaal omdat de meeste submerken die tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond schieten, eerder iets te maken hebben met het milieu. Daarom laat Skoda even zien hoe het moet. Nu ze de CITIGOe iV en de Superb iV met hun (half-)elektrische aandrijflijn hebben onthuld, gaan ze een stapje verder. iV wordt een submerk.

We kunnen nu de hele marketingpraat van Skoda als zoete koek slikken, maar we houden het erbij dat er in de toekomst op elektrische Skoda’s meer iV-logo’s en minder Skoda-logo’s gaan prijken. Om toch nog even Skoda’s trots te onderstrepen: de i staat voor iconic, individual and intuitive. De V staat voor Vehicle. We geven hem je toch even mee.

De CITIGOe iV en Superb iV zijn een voorbode van wat Skoda met het merk wil doen. Vooral de groene knipoog telt. Dus koop de overige Skoda’s lekker als Monte Carlo-editie: die zijn namelijk totaal niet groen. Wel lekker rood.