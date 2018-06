Kijk, een Ghibli met evenveel power als een Giulia Q

Nou ja, bijna evenveel.

Toen de zesde generatie Maserati Quattroporte (rijtest) op de markt kwam, was niet iedereen meteen volledig weggeblazen. Het is weliswaar een mooie auto, maar ten opzichte van zijn voorganger leek het in sommige opzichten een achteruitgang. Te lang, net iets minder bevallig gelijnd en te Chryslerig. Gelukkig was er meteen de belofte van de Ghibli, die enkele van deze bezwaren meteen van tafel kon vegen. Immers zou deze sedan iets kleiner worden dan zijn grote broer en iets sportiever mogen zijn. De BMW 5-serie, Audi A6 en Mercedes E-klasse konden wel inpakken.

Maakte de Ghibli de hoge verwachtingen waar? Ja en nee. De auto heeft zeker een bepaalde schoonheid, rijdt lekker (rijtest) en klinkt briljant. Zelfs de diesel klinkt (relatief gezien) wel aardig. In feite is dat alles wat je wil als autoliefhebber. Toch knaagde het hier en daar. De Ghibli voelde vanaf de launch eigenlijk al als een auto van een generatie eerder. Nou verlangen we als autoliefhebbers stiekem misschien wel terug naar die tijd dat het sturen belangrijker was dan de infotainment en de zachtheid van knoppen, maar Maser had gewoon beide aspecten goed voor elkaar moeten hebben. Zeker gezien de prijs die je neer moet tellen voor de auto, verwacht je een BMW in een Italiaans maatpak te ontvangen, in plaats van een Chrysler in een Ermenegildo Zegna kostuum.

Enfin, als je je toch wil laten regeren door emotie en een Ghibli wil kopen, is er goed nieuws te melden. Door middel van modelupdates heeft de Ghibli anno 2018 wel enkele moderne snufjes als Lane Departure Warning en adaptieve cruise control. En je kan je auto naar Novitec brengen voor een powerkuurtje. Dat is namelijk nóg een dingetje bij de Ghibli. De sterkste variant heeft een 3.0 liter V6 onder de kap met 430 pk. Leuk, maar voor min of meer hetzelfde geld krijg je bij concerngenoot Alfa Romeo de Giulia Q (rijtest) met 510 pk.

Gelukkig biedt Novitec Tridente je de mogelijkheid aan de Ghibli S Q4 op te pompen naar 494 pk. Kijk, dat komt in ieder geval in de buurt van de Giulia ‘Q’. Ook voor de laffere Ghibli’s uit de range zijn er krachtkuurtjes. De benzine-Ghibli met 350 pk gaat naar 412 pk en de diesel wint 47 pk voor een totaal van 322 stuks. Tevens stelt Novitec de uitlaat van de diesel zo in dat deze een nog betere ronk geeft als je de Sport-knop indrukt. Vroem vroem!

Uiterlijke wijzigingen zijn uiteraard ook mogelijk, zowel aan in- als exterieur. Denk daarbij in eerste instantie aan extra carbon en 22″ pornojetsers. De tuner heeft zelf net wat andere accententen gelegd bij de GranSport respectievlijk de GranLusso. Creatieve klanten kunnen daarnaast bij Novitec altijd aankloppen om hun auto van binnen en buiten te voorzien van extravagante kleurtjes en materialen onder het motto ‘wie betaalt, bepaalt’.