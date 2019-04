Eisbein! Volkswagen ID.3 wordt een financiële strop

Ouch...

Nog iets meer dan een weekje wachten en dan is het moment daar: je kan vanaf 8 mei officieel een krabbel zetten onder een contract om Volkswagens ID.3 te kopen! Althans dat geldt in ieder geval voor de Duitse markt. Volkswagen hoopt natuurlijk dat de ID.3 de spirituele opvolger van de Kever en de Golf wordt. Die auto’s groeiden namelijk uit tot gigantische successen waar het hele VAG-concern op gebouwd is.

De marktstart van de ID.3 is echter ook een pijnlijk moment voor de financiële afdeling van VAG. Auto-Motor-und-Sport bericht namelijk dat Volkswagen verwacht zo’n 3.000 Euro verlies te maken op elke verkochte ID.3. Dat gaat dus al snel in de papieren lopen. De auto duurder in de markt zetten zou een optie kunnen zijn, maar Volkswagen wil kennelijk graag de belofte waarmaken om de ID.3 een vanafprijs van onder de 30.000 Euro mee te geven.

Die prijs geldt dan overigens voor een toekomstig basismodel dat in eerste instantie niet te bestellen is. Early adopters worden namelijk richting een speciale launch edition geduwd die naar verwachting voor circa 35.000 Euro in de boeken zal staan. Deze versie heeft een range van zo’n 400 kilometer. Later volgen dus de goedkopere versie die minder range heeft en ook nog duurdere versies met meer range.

Maar waarom een auto aanbieden waar je verlies opmaakt? Wel Volkswagen ziet het als een investering in de toekomst. Vanaf 2025 hoopt het concern zoveel (technologische) winst geboekt te hebben dat het EV’s wél winstgevend aan kan bieden. Deze praktijk vormt overigens geen unicum; ook andere concerns bieden/boden al EV’s aan waar ze dik verlies op maken. Zo kost elke verkochte Bolt GM een minnetje van circa 9.000 Euro en claimde wijlen Sergio Marchionne ooit dat FCA op elke 500E zelfs 20.000 Dollar toelegde. In die zin scoor je als consument dus een superdeal op deze auto’s. Koop dan?