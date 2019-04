De stewards meppen Ricciardo terwijl hij down is

Man man man...

De man die vorig jaar een schokgolf door de F1 stuurde toen hij bekendmaakte Red Bull Racing te verlaten voor Renault, beleeft nog niet heel veel plezier aan zijn keuze. In de eerste vier races viel Ricciardo drie keer uit, twee keer door eigen toedoen en een keer door vette technische pech. De keer dat RIC wel aan de finish kwam werd hij zevende. Hij staat daarmee met zes magere puntjes op een gedeelde elfde plaats in het kampioenschap, samen met Carlos Sainz en teamgenootje Hulkenberg.

Ook dit weekend in Bakoe was het weer huilen met de pet op voor Danny-Ric en team geel. De auto was het hele weekend nergens, je zou zelfs kunnen zeggen dat het na Williams de traagste auto op de baan was. Het enige voordeel voor RIC was dat hij teammaat Hulkenberg deze race duidelijk de baas was, iets wat in Australiƫ en met name Bahrein nog heel anders was. Desalniettemin zat er gisteren in de kwalificatie niet meer in dan startplaats 12 voor de Ozzie.

Vandaag was Ricciardo mede door wat pech en fouten van anderen op weg om misschien een puntje te scoren, toen hij de zaak zelf in het putje gooide. Een te optimistische inhaalmanoeuvre op Daniel Kvyat eindigde in de uitloopzone, waar Ricciardo vervolgens als een bejaarde op het parkeerterrein bij de lokale buurtsuper achterwaarts de Torpedo torpedeerde. In een verder tikje saaie race (misschien te hoge verwachtingen?) was het toch wel het moment van de dag.

Velen kunnen wel lachen om de move van Ricciardo, die natuurlijk makkelijk voer is voor internethelden die memes maken. Fotoshops met achteruitrijcamera’s, grollen over park distance control, het schrijft/maakt zichzelf allemaal. Dat krijg je natuurlijk als blijkt dat een van de beste coureurs ter wereld ook gewoon een peteroliedom foutje kan maken. De humorloze stewards konden echter niet lachen om de hele gang van zaken. Zij hebben Ricciardo op het matje geroepen en voorzien van een gridstraf voor de volgende race in Barcelona, alwaar Daniel drie plaatsen achteruit gezet zal worden vanwege het veroorzaken van een ‘avoidable collision’.

Technisch gezien hebben de stewards natuurlijk wel gelijk, maar het voelt toch een beetje flauw om DR3 op deze manier te straffen terwijl hij al niet zo lekker gaat. Of vind jij dit wel een goede beslissing van de FIA?