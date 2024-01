Dit zijn 10 ingetogen supercars op een rijtje

Het klinkt lekker tegenstrijdig: ingetogen supercars. Toch zijn er stiekem best een hoop gebouwd. We zetten er hier 10 op een rij.

Een supercar is het hoogst haalbare in het automobiele spectrum. Nou ja, letterlijk gezien is dat misschien een Brabus G-Klasse met liftkit en portaal-assen, maar je kunt geen groter statement maken, dan met een echte supercar.

Bijna alle supercars delen hetzelfde recept: enorm veel cilinders, veel vermogen en achterwielaandrijving. Natuurlijk, soms wijkt men weleens van het recept af, maar in de meeste gevallen heb je te maken met een lage en brede auto. Dat maakt altijd indruk.

Ingetogen supercars

In heel erg veel gevallen maakt men ook gebruik van een hoop visueel drama. Het hóórt gewoon bij een supercar. Spoilers, luchtinlaten, flamboyante styling. Het is gewoon wat je verwacht bij een supercar. En toch is er ook een subgroepje van meer ingetogen supercars. Deze hebben wel de exotische techniek en bijzondere layout, maar zijn gericht op de wat meer volwassen persoon.

Een persoon dat iets minder hoeft op te vallen, maar wel wil genieten van de geneugten van een supercar. Een supercar die zowaar bruikbaar is om er dagelijks mee te rijden. Supercars waarbij het prestatiepotentieel ook bruikbaar is. Waarbij je niet na een paar bochten al je verzekeraar hoeft te bellen omdat je de heg van de buren onvrijwillig heb gesnoeid met je exoot. Hierbij hebben wij een overzichtje gemaakt met enkele geweldige ingetogen supercars.

Audi R8 4.2 FSI quattro (Type 42)

2007 – 2015

De Audi R8 was destijds een sensatie voor Audi. Een middenmotor, de meeste aandrijfkrachten naar de achterwielen en een compleet gebruik aan onderstuur! Het was bizar dat Audi met een dergelijke auto op de proppen kwam. Maar laten we eerlijk zijn, ondanks dat het een bijzonder goede supercar was, was het naar supercar begrippen een ingetogen verschijning. Geen grote spoiler, gekke vouwen of andere rare fratsen. Ja, toegeven, die LED-koplampen worden slechter oud dan het SMS-verkeer van Thijs Römer. Maar verder een toppertje.

BMW M1 (E26)

1978 – 1981

Een van de eerste supercars die alles anders deed. De BMW M1 is een van de meest iconische sportwagens van het merk, maar ook van zijn tijd. In eerste instantie vanwege de looks. Giorgetto Giugiaro tekende de auto zoals eigenlijk alleen hij dat kan: een eenvoudig doch zeer herkenbaar ontwerp. Ondanks de inmenging van Lamborghini, was de BMW M1 zeker geen ongetemd beest. Hier was een supercar met zowaar een beetje finesse en comfort.

Honda NSX (NA1)

1990 – 2001

Misschien wel het prototype ingetogen supercar. Eind jaren ’80 was de Japanse economie booming en wilden de Japanse merken het hogerop zoeken. Niet alleen om zo de marge per auto te vergroten, maar ook om meer naam en faam te maken. De Honda NSX was een fabelachtig meesterwerk, maar bij de introductie werd dat niet door iedereen als zodanig gezien. De bijzondere Honda bleef heel en was relatief eenvoudig te besturen. Ook het exterieur was meer ‘super-CRX’ dan Ferrari-killer.

Lotus Esprit V8

1995 – 2004

Men twijfelde altijd een beetje aan de supercarstatus van de Lotus Esprit. Ja, de basislijnen van Giugiaro waren heel erg mooi en de auto reed uit de kunst, maar bijzonder snel was ‘ie niet met de viercilinder. Dat veranderde met de ‘915’-motor, een 3.5 liter V8 met twee turbo’s en flatplane-krukas. Ineens had de Esprit 350 pk tot zijn beschikking en een hoop koppel. Leuk weetje: de motor levert in standaardtrim meer dan 500 pk, maar Lotus moest de motor iets beteugelen omdat de transmissie (uit een Renault 25) het anders niet trok.

Porsche 959

1987 – 1992

De enige auto in het overzicht met de motor achter de achteras. Deze Porsche was revolutionair in zijn tijd. Bloedsnel, voorzien van de meest bijzondere technieken en nog erg luxe bovendien. We zijn de laatste om te zeggen dat dit een heel erg makkelijke auto is om te rijden, maar de tijdsgenoten van de Porsche 959 brengen de hoognodige context aan. Vierwielaandrijving was destijds een nieuw fenomeen, Ook heel erg bijzonder

McLaren MP4-12C

2010 – 2013

Dit was dé strijd 14 jaar geleden: de MP4-12C tegen de Ferrari 458 Italia. De 458 was (en is) een van de meest schitterende en geslaagde Ferrari’s aller tijden, de McLaren de nieuwe uitdager. Net zoals het Formule 1-team van beide merken, ging de toen splinternieuwe straatauto-divisie compleet anders te werk. De MP4-12C kreeg een zeer ingetogen styling mee, een relatief stille motor en een uiterst comfortabel weggedrag. Maak niet de fout door te denken dat het een langzame onderstuurde en logge auto is. Het is nog altijd een bijzonder dartele, bloedsnelle en scherpe supercar, het ligt er alleen niet zo dik bovenop, zowel qua design als rijeigenschappen.

Maserati MC20

2021 – heden

En zo zijn we aangekomen bij de Maserati MC20. Het is een van de meest volwassen en ingetogen supercars. Dat betekent geenszins dat het een saaie auto is, integendeel. Het is ook niet zo dat je volkomen incognito door het leven gaat met de MC20. Het is simpelweg een supercar die niet van de daken schreeuwt dat het een Italiaanse supercar is. De 620 pk sterke motor is nogal geknepen, daar elke Duitse tuner met gemak 700 pk of meer uit weet te halen. De MC20 is dus wel een beetje ‘gepositioneerd’ door Maserati (of beter gezegd: Ferrari).

Lotus Evora GT410

2020 – 2021

We hebben al een Lotus genoemd en hier is er nog eentje. Maar in dit geval is de auto nóg meer ingetogen. En het karakter is nog minder extreem. Bij Lotus lopen een paar chassis-goden rond. Gavan Kershaw is misschien wel de bekendste. Hij bezit de gave om een uitermate sportieve auto toch een geweldige ‘ride’ mee te geven. Bij de Evora hebben ze hun meesterwerkje afgeleverd, want voor het type auto is de Evora erg soepel geveerd. Let wel: het is zeker geen weke auto. We hebben in dit geval de ’GT410′ genomen om dat je dan 410 pk hebt die de auto ook minimaal verdient.

McLaren GT

2016 – 2023

De MP4-12C werd opgevolgd door de licht aangepaste 12C en daarna de 650S, die wat meer drama toevoegde aan het recept. Die auto is een bijzonder snelle en uitbundig gestileerde supercar. Op basis – min of meer – dezelfde basis en motor ontwikkelt McLaren in hoog tempo supercar, de ene nog uitbundiger en sneller dan de andere. Dat beidt ook ruimte aan een ingetogen supercar met oog voor comfort. Die auto in kwestie is de McLaren GT. Het voordeel was voor de Britten dat ze nu volledig op gebruiksgemak konden gaan. De MLAren GT is relatief ruim en heeft zelfs een bruikbare bagageruimte! Het chassis is meer afgestemd op de openbare weg dan snaarstrak circuitasfalt. Maar let wel: het is nog altijd een supercar met carbon chassis en een 600 pk sterke V8. Het is nog altijd een volbloed.

Acura NSX Type S

2022

De reden dat we het meest jaloers zijn op Max Verstappen. Hij heeft er (ongetwijfeld) eentje. De Honda NSX van de tweede generatie werd nog slechter ontvangen dan de eerste. De eerste NSX was weliswaar relatief vriendelijk en toegankelijk, maar wel met sensaties en bijzonder prettige handling. De tweede generatie was een gevalletje apart. De combinatie van vierwielaandrijving met hybride is een bijzondere. Eigenlijk is het systeem van de Honda bijzonder efficiënt en slim. Wederom is het een supercar voor elke dag, maar ditmaal met een veel serieuzer prestatiepotentieel.

Bonus: Audi R8 Spyder V10 Plus

2017 – 2018

De tweede generatie R8 was al ietsje extroverter. Al helemaal na de facelift. Maar naast de gekozen lijnvoering, kan een juiste configuratie al wonderen doen om dit overzicht van ingetogen supercars terecht te komen. Ja, we weten het: het is een cabrio en geen coupé zoals de rest. Maar check die combinatie van donkergroen exterieur, bruin interieur, aluminum details en zilveren velgen. Zó kan een R8 er dus ook uit zien. Gelukkig deed iemand bij de Britse importeur dat, want het staat geweldig. Het rijdt ook als tiet, overigens.

Uiteraard is dit slechts een greep van de bijzondere ingetogen supercars. Aanvullingen zijn natuurlijk van harte welkom, in de comments!