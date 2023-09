Elektrische auto importeren: nu nog zonder BPM!

Wat zijn alle aandachtspunten bij het importeren van een elektrische auto?

Het is in Nederland vrij gebruikelijk om een auto te importeren. De reden ligt voor de hand: Duitsland is een van de grootste automarkten wereldwijd en het is vlakbij. Waar je in Nederland vaak echt moet speuren naar de gewenste uitvoering is er in Duitsland vaak volop keuze. Een auto importeren is dus echt het overwegen waard.

Maar hoe zit het dan met elektrische auto’s in Duitsland? De Nederlandse nieuwe autokoper kiest procentueel vaker voor een elektrische auto dan de Duitse autokoper. Maar in Duitsland liggen de absolute aantallen alsnog hoger. Dus ook wanneer je op zoek bent naar een occasion elektrische auto is import interessant.

Zeker door de in 2023 al gestegen brandstofprijzen en de brandstofprijsexplosie die we volgend jaar verwachten is het misschien nu wel het moment om je te gaan oriënteren op een elektrische auto.

Meer keuze over de grens

In Nederland staan er op het moment van schrijven bijvoorbeeld zo’n 450 exemplaren van de e-Golf te koop. Kijken we bijvoorbeeld in Duitsland, dan ligt dat aantal aanzienlijk hoger: 1.100 stuks.

Mede dankzij die grotere voorraad is er ook meer diversiteit. Je hoort weleens dat in Duitsland de auto’s luxer zijn uitgerust. Dat is echter een misvatting, zeker bij Duitse merken is dat zeker niet altijd het geval.

Er is echter wel veel meer keuze uit allerhande uitvoeringen. Ook als je op zoek bent naar een specifieke kleur of een speciale optie, heb je in Duitsland een grotere kans van slagen. En mede vanwege het enorme aanbod zijn jong gebruikte auto’s in Duitsland over het algemeen iets goedkoper.

Auto transport

De afstand is natuurlijk wel een dingetje. Als je een elektrische auto met een actieradius van 200-300 km koopt in München, dan heb je een heel erg lange reis voor de boeg. Er zijn tegenwoordig diverse autotransportbedrijven die niets anders doen dan auto’s in Duitsland ophalen en naar Nederland transporteren. Zeker als je niet al te veel haast hebt om een auto te importeren, vallen de kosten heel erg mee.

Er zijn de afgelopen jaren verscheidene goede elektrische auto’s bij gekomen. Vroeger moest je het doen met de Nissan Leaf, BMW i3 en Renault Zoe, maar er zijn nu een heleboel interessante elektrische occasions. Denk aan de nieuwere versies van de genoemde Nissan, BMW en Renault, maar ook de Tesla Model 3, Kia e-Niro, Hyundai Ioniq EV en Volkswagen ID3.

Een stapje hoger zijn er auto’s als de Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron. Uiteraard zijn er ook nog echte toppers als de Porsche Taycan en Tesla Model S in het hogere segment. Die auto’s zijn er nu enkele en er komt dus steeds meer EV occasion aanbod.

Veel EV’s hebben jarenlange garantie op met name accupakketten en deze garanties zijn Europees. Dus als de producent deze garantie op een in Duitsland verkochte auto geeft, is deze in Nederland ook geldig.

Geen BPM tot en met 2024

Een ander groot voordeel van elektrische auto’s, naast het feit dat er geen directe CO2-uitstoot is, is dat je geen BPM hoeft te betalen. EV’s zijn tot op heden in Nederland geheel BPM-vrij. Dus waar je bij een benzine of dieselauto nog moet gaan rekenen hoeveel BPM er bijkomt, heb je daar met een geïmporteerde elektrisch auto geen last van. Let op: de BPM vrijstelling geldt tot en met 2024. Dus mocht je twijfelen om een elektrische auto te importeren, dan is te lang wachten wel zonde voor je portemonnee.

Waar je overigens wel op moet letten, is dat je wel degelijk BPM-aangifte moet doen! Anders krijg je geen kenteken. Het is vrij eenvoudig, te meer omdat de auto elektrisch is natuurlijk. Maar je kunt natuurlijk een partij in de arm nemen die deze werkzaamheden voor je uitvoert.

Overigens hebben we het hier over Duitsland, maar je kan natuurlijk een auto importeren uit andere Europese landen. Het grote voordeel is dat elk land zo zijn favoriete elektrische auto’s heeft. België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken en Luxemburg liggen op een dag rijden van Nederland. Je hebt dan een nog grotere keuze qua elektrische auto’s.

Waar ga je zoeken?

Maar hoe gaat dat dan in zijn werk, importeren? Want het klinkt zo simpel, maar is dat het ook? In principe wel. Sommige bedrijven hebben een internationale database met elektrische auto’s die te koop staan. Daarbij hebben zij vaak al het kaf van het koren gescheiden. Auto’s met een hele hoge kilometerstand, hoge leeftijd of twijfelachtig verleden zitten er niet meer tussen.

Uit die auto’s kies je de elektrische auto die je graag wil importeren. Uiteraard is het wel slim om van te voren alles uit te zoeken betreffende de historie, opties en andere specifieke eigenschappen. Vraag dus vooraf te voren de noodzakelijke dingen aan de verkoper, wanneer je de zoektocht in eigen hand wilt houden. Denk aan onderhoudshistorie, aanwezigheid facturen en uiteraard het schadeverleden van de auto.

Invoerprocedure

Vervolgens kun je twee dingen doen: zelf gaan kijken of de aankoop en transport uit handen geven. Kies je voor dat laatste, dan hoef je je niet druk te maken om de prijsonderhandeling, het transport en ga zo maar door. Het nadeel is wel dat je de auto niet van te voren kunt bekijken. Uiteraard kun je wel degelijk eventjes kijken alvorens je de auto koopt en ‘m dan alsnog laten ophalen door de importdienst.

Je kan ‘m ook zelf meenemen, maar dan moet je wel het een en ander regelen. Denk aan een Zollkenzeichen, plus verzekering en de Duitse motorrijtuigenbelasting. Officieel mag jij als Nederlander niet in een auto met een Duits export-kenteken in Nederland rondrijden. Dan ontwijk je namelijk de BPM. Zorg daarom dat je een uitdraaitje van de belastingdienst bij je hebt waarin je bevestigt dat je de intentie hebt om aangifte te doen.

Importbedrijf alles laten regelen

Wil jij een elektrische auto importeren , dan is het veruit het gemakkelijkst om een importbedrijf zoals eeautoimporteren.nl alles te laten regelen. Die kunnen – nog voordat je de auto koopt – precies uitleggen met welke kosten je rekening moet houden. Zo kun je uitstekend het vergelijk maken tussen een auto uit het buitenland en eentje die in Nederland staat.

Qua prijs zijn auto’s in Nederland heel erg duur. Ja, ook de EV’s die diverse subsidies en uitzonderingen genieten. Zeker als je de merkdealers met elkaar vergelijkt, zul je zien dat in België en Duitsland de prijzen ietsje lager liggen voor soortgelijke exemplaren. Deze prijzen zijn goed vergelijkbaar, omdat ze veelal dezelfde voordelen kennen. In de meeste gevallen zijn de occasionlabels bij merken geldig door heel Europa. Dus als je een jonge Skoda Enyaq iV koopt bij een Skoda-dealer met Das Welt Auto-garantie in Duitsland, dan is die ook geldig in Nederland.