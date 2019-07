Autodiefstal in Nederland: dit is er aan de hand (2019)

De cijfers zijn weer binnen. Gaat het beter of slechter?

Misschien zou je denken dat moderne auto’s met moderne beveiligingen moeilijk zijn te jatten. Niets is minder waar. Dieven staan ook niet stil en gaan met de ontwikkelingen mee. Tegenwoordig geen schroevendraaiers of een ruit ingooien, maar een laptopje op schoot en digitaal inbreken maar.

Daarmee is autodiefstal nog steeds een probleem en komt het jaarlijks voor dat er duizenden voertuigen ontvreemd worden. Uit nieuwe cijfers van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit blijkt dat er wel een afname is in het aantal diefstallen. Dat was vorig jaar ook het geval. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 3.606 auto’s gejat. In dezelfde periode een jaar geleden ging het nog om 3.642 gestolen voertuigen. Wel komt het vaker voor dat auto’s op dezelfde dag nog worden teruggevonden. Een stijging van 34,4 procent naar 36,6 procent om precies te zijn.

De oudere auto’s laten criminelen staan. De personenauto’s worden vaak niet gejat voor bijvoorbeeld een overval, maar om door te verkopen. In zijn geheel of in onderdelen. Hoe moderner de auto met zoveel mogelijk opties, hoe interessanter voor de boef. De diefstal van jonge auto’s is dan ook met 12 procent toegenomen. Met name auto’s van maximaal twee jaar oud (+38,7 procent). Auto’s als de Audi A1 en de Fiat 500 zijn in opmars.

Ook dit jaar zijn en blijven de Volkswagen Golf en Polo het populairste onder dieven. Wel is er een daling met deze twee modellen waarneembaar. Toyota’s en de modellen van Lexus zijn de meest gestolen hybride auto’s. In de categorie lichte bedrijfswagens zijn de Mercedes Vito, Sprinter en de Volkswagen Transporter in trek.