Elektrisch rijden eindelijk opgelost met Penn State accu - Autoblog.nl

Met deze Penn State accu kunnen wij eindelijk zorgeloos en goedkoop autorijden!

We kunnen elke dag een boom opzetten over het elektrische rijden. Het concept heeft nu zo zijn voor- en nadelen. Ja, het is stiller, comfortabeler en je hebt geen direct uitstoot. Dat zijn een paar grote voordelen, zeker in combinatie met een lage bijtelling en vrijstelling van de wegenbelasting. Je bent dief van je eigen portomonee als je geen Model 3 op de zaak zet.

Nadelen elektrische auto

Maar elektrische rijden heeft nog wel een paar grote nadelen. De meest komen neer op de accu’s. In principe klopt het dat een elektrische auto ernstig gehandicapt is door de enorme accu’s die je nodig hebt. In veel gevallen is de range dan alsnog niet echt toereikend en duurt het laden te lang. Wat we eigenlijk willen is een accu die in no-time vol zit, zorgt voor voldoende range en geen drol kost.

Penn State accu

Welnu, ons verzoek is ingewilligd en wel door Penn State University. Die hebben een prototype accu gebouwd die aan al deze welhaast onrealistische eisen voldoet. Want het lijkt echt een absoluut kunstwerkje én gamechanger te zijn.

Muziek

Want alles over de Penn State accu klinkt als muziek in de oren. Laten we beginnen met het leukst, het piekvermogen dat de 40 kW-accu kan genereren is 300 Kw (400 pk), voldoende dus om een elektromotor lekker aan het werk te zetten. Volgens Penn State moet een auto met een dergelijk accupakket in 3 seconden naar de 60 mph (96 km/u) kunnen sprinten. Maar er zijn meer bijzonder specs. Op een volle accu moet je zo’n 400 km kunnen halen.

Penn State accu erg goedkoop

Daarnaast moet de accu extreem lang mee gaan: 2.000.000 miles. Dat is 3.200.000 kilometer! Dat zijn km-standen die alleen de doorgewinterde Alfisti weten te halen. Nu denk je: zo’n accu zal wel heel erg duur zijn. Nou, nee dus. Het is de bedoeling dat de accu voor zo’n 3.000 euro verkocht kan worden.

Wat de productieplannen zijn van de Penn State accu en wie dat gaan doen is nog niet duidelijk. Alle informatie over de innovatieve accu’s van Penn State lees je hier.