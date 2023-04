Defender Outbound heeft 2.516 liter (!) bagageruimte

Ja, de Defender Outbound heeft veel ruimte. Ook kun je de 130 nu met V8 krijgen en is er een toffe retr-versie.

Stel, je wil een Land Rover die heel erg groot is, behoorlijk luxe is en voorzien van een enorme motor. Liefst ook moeilijk zwaar. Dan kun je uitkomen bij de Land Rover Discovery, Range Rover Sport of de echte Range Rover. Maar bij Land Rover dachten ze: er moet óók een grotere Defender komen.

Er is een behoorlijke overlap tussen die auto’s, maar op de Discovery na (die verkoopt echt voor geen meter) bedienen ze allemaal hun eigen publiek. Land Rover is al een tijdje de Defender-range aan het uitbreiden. Nu is het tijd voor drie interessante toevoegingen.

Defender Outbound

Heel erg cool is de Defender Outbound. Dit is een ‘130’, dus de extra lange en grote variant. In plaats van een achtzitter, is de Outbound ‘slechts’ een vijfzitter. Dit zorgt wel voor een bagageruimte waar oud-Renault Grand Espace-eigenaren van likkebaarden. Maximaal staat er 2.516 liter aan bagageruimte beschikbaar, aldus de Britten.

Dat is echt enorm veel ruimte om spullen mee te nemen om avontuurlijke dingen te gaan doen. Er is een rubberen mat en bagagenet om de spulletjes ook vast te zetten. Qua interieur krijg je extra duurzame stoffen bekleding dat tegen een stootje kan, maar volledige ‘Windsor’ lederen bekleding is ook mogelijk.

De Outbound is voorzien van off-road banden en andere stoere offroad hulpmiddelen. Staat geweldig als je door de Jordaan lekker inheems Amsterdams staat te wezen, natuurlijk. Qua motoren kun je kiezen uit een D300 (zes-in-lijn diesel met 300 pk) of een P400 (zes-in-lijn benzine met 400 pk). Maximaal mag je 3.000 kilogram trekken. Nadelen zijn er ook, alle kleuren zijn meh: zwart (Santorini Black), wit (Fuji White), zilver (Eiger Grey) of grijs (Carpathian Grey).

Dikke V8

Het kan natuurlijk zijn dat je een surplus aan benzine hebt. Mocht dat het geval zijn, dan hebben we goed nieuws voor je. Je kan de Defender 130 nu ook krijgen met een 5.0 V8. Deze levert dankzij de supercharger 500 pk en 610 Nm en zet brandstof om in hitte, een hoop heerlijk kabaal en dus ook wat voorwaartse drang. Daarmee kun je in 5,7 seconden naar de 100 km/u sprinten.

Niet heel erg snel, maar het zou ons niet verbazen dat het gewicht richting de 3 ton gaat in deze combinatie. Met zescilinder weegt dit de 130 al 2.800 kilogram. Er is helaas nog geen woord over een PHEV, wellicht wordt die écht te zwaar.

Country Exterior Pack

Mocht je de 130 toch echt te groot vinden (daar heb je dan een punt), is de 110 er ook nog. Daar kun je ook met zijn vijven of zessen in zitten. In dit geval is er voor de 110 het zogenaamde County Exterior Pack. Deze kan onze goedkeuring dragen.

In plaats van een flashy voorkomen, valse sportiviteit of offroad looks, is het gewoon een eenvoudige retro-esque variant. Het is in principe het exterieurpakket dat debuteerde op de Defender County en kan nu los besteld worden. Cool detail: de steelies! Naast wit en zwart kun je deze versie in het blauw krijgen.

En ja, de Outbound en de V8 zijn leverbaar in Nederland en kun je ook al samenstellen. De 130 met V8 kost 240.114 euro en de de Outbound D300 is er vanaf 160.294 euro. Oh, en voor de liefhebbers: de jas van Wouter is afkomstig van de firma Krakatau.

Meer lezen? Dit zijn de zwaarste auto’s van Nederland!