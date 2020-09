Elektrische auto gaat langer mee

Een nieuw (Nederlands) onderzoek brengt verkeerde gedachten over de elektrische auto aan het licht.

Een discussie waar we voorlopig nog niet vanaf zijn is het kamp elektrische auto vs. conventionele auto. Een EV mag dan niks uitstoten tijdens een autorit, over het opwekken van de stroom bestaan de nodige vraagtekens. Met name in Duitsland, waar de auto-industrie groot onderdeel is van de economie, is het een belangrijk onderwerp.

De Technische Universiteit Eindhoven heeft in opdracht van de Duitse Groenen onderzoek (pdf) gedaan naar de elektrische auto. Men keek naar de uitstoot, maar ook de levensduur van de accu’s. Diverse onwaarheden zijn ontkracht met de uitkomst van het onderzoek.

Het onderzoek laat onder meer zien dat EV’s naar verhouding schoner zijn, ook al is de stroom opgewerkt met bijvoorbeeld kolencentrales. Een andere conclusie is dat elektrische auto’s langer meegaan dan in eerste instantie werd gedacht. Een EV is niet afgeschreven bij 150.000 km zoals eerder werd aangenomen, maar dat gemiddelde is bijgesteld naar 250.000 km. Daarnaast is het zo dat moderne accu’s van EV’s minder dan 20% capaciteit verliezen na de eerste gereden 500.000 kilometers.

De ontwikkeling van de elektrische auto en de bijbehorende technologie verloopt snel. De eerste EV’s die zo’n acht jaar geleden op de markt kwamen zijn inderdaad niet zo denderend meer. Kijk je echter naar de nieuwe elektrische auto’s dan zijn er met name op het gebied van (snel)laden en de laadinfrastructuur grote stappen gemaakt.