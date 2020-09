Hier wonen kopers van een Bentley Flying Spur

Bentley heeft bekendgemaakt waar de meeste kopers van de Flying Spur te vinden zijn.

Het is altijd leuk als een merk ditjes en datjes bekendmaakt over een model. Bentley heeft nog niet zo gek lang geleden een nieuwe generatie Flying Spur uitgebracht. Reden voor hen om het model eens uit te lichten.

Wist je bijvoorbeeld dat Bentley al meer dan 40.000 exemplaren van de Flying Spur heeft gebouwd? In vergelijking met een Golf klinkt dat inderdaad niet zo indrukwekkend. Besef echter dat we het hier over een auto van tonnen hebben die nog met de hand wordt gebouwd. Per auto zijn medewerkers van het Britse automerk meer dan 100 uur zoet. In totaal bemoeien 250 medewerkers zich met het productieproces bij Bentley.

Bentley is actief in 68 landen op deze planeet. In het geval van de Flying Spur zijn de meeste kopers te vinden in de Verenigde Staten en China. Deze twee landen zijn samen al goed voor 50 procent van de verkopen van het model. 40 procent krijgt een thuis in Europa, het Midden-Oosten en Azië-Pacific. De overige 10 procent is voor de Britten zelf.

Sinds 2005 maakt de Flying Spur onderdeel uit van het gamma van Bentley. Toen nog een verlengstuk van de Continental, sinds 2013 is Flying Spur een zelfstandige naam geworden. Met de derde generatie Flying Spur gaat het Britse automerk ongetwijfeld weer goede zaken doen. Crisis of geen crisis.