Defender update: nu beter, stoerder én goedkoper

Kijk, dat lijken alleen maar verbeteringen voor de Defender.

Je zou het niet zeggen, maar de Land Rover Defender is er al weer bijna vijf jaar. Vijf! Dit terwijl het model nog okselfirs oogt. Nu was de introductie van de tweede generatie Defender aan het einde van 2019 en rijden sinds 2020 de exemplaren in Nederland, maar toch. Alweer bijna vijf jaar. Het is dus de hoogste tijd voor een update voor de stoerste Land Rover van het stel.

Het is niet echt een facelift, want qua uiterlijke kenmerken zijn er geen grote wijzigingen. Vergeet niet dat vorige generatie een jaartje of 50 mee ging, dus als we die lijn kunnen aanhouden, zal de eerste echte facelift over een jaartje of 15 zijn.

Alle gekheid op een stokje: het exterieurdesign van de Defender is een enorme USP, dus groot gelijk dat ze dat bij Land Rover zo lang mogelijk toepassen.

We zeggen overigens constant Land Rover, maar officieel is het dus Defender. Dat is nu de merknaam. De typenamen zijn dan 90, 110 of 130. Voor die 130 (dat is de extra lange) kun je nu optioneel kiezen voor het Captain Chairs Pack, dan heb je twee ruime zetels op de tweede zitrij. Een voordeel hiervan is het toegenomen comfort (logisch) op de tweede zitrij, maar ook dat je makkelijker op de derde zitrij kan zitten.

Dan gaan we door met keihard Defender-nieuws en dat betreft de ‘Sedona Edition’. Dat is altijd een Defender 110 en die is altijd gespoten in de kleur Sedona Red. Het is een bronsachtige rood tint en doet nog het meest denken aan de rode krullen van die zanger van Simply Red. De Sedona Edition is verder voorzien van ‘exclusieve afwerking’ en ‘unieke accenten’. De legende wil dat de radio ‘Something Got Me Started’ elke keer afspeelt als je de motor aanzet.

Nieuwe instapper!

Veel belangrijker is de komst van een nieuwe instapmodel. Ook als je minder geld te besteden hebt, kun je nu Defender rijden. Het gaat om de P300e Electric Hybrid. Deze combineert een 2.0 viercilinder met elektromotor en kan een systeemvermogen leveren van maar liefst 300 pk.

Het grote voordeel is de geringere uitstoot van deze progressieve terreinknecht. Daardoor is de vraagprijs slechts 87.543 euro! Kijk, dat is een absoluut koopje! Want tot voor kort betaalde je namelijk € 94.469. Dan kreeg je wel een P400e met – zoals de typenaam impliceert – 100 pk extra.

Dat geldt dan wel voor de ‘110’. De 90 is er niet als plug-in hybride (waarschijnlijk wegens ruimtegebrek) en de 130 ook niet (waarschijnlijk omdat het gewicht dan te hoog zal worden). De Defender 90 is er vanaf 125.342 euro en de 130 vanaf 165.490 euro. Bestellen kan per direct, evenals samenstellen op de Defender-configurator.

