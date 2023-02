Ford gaat records breken met ’s werelds snelste bus

De snelste bus ter wereld van Ford kan wel eens voor records gaan zorgen komende zomer.

Je hebt er vast wel eens van gehoord: Pikes Peak. Deze bergtop in de VS is een mooie plek voor natuurliefhebbers, maar eigenlijk ademt de berg in Colorado maar één ding: motorsport. Al meer dan 100 jaar is het een kunst om zo snel mogelijk de berg op te knallen. Voor Europeanen zijn de records nooit zo baanbrekend als bijvoorbeeld ‘Ringrecords, maar de aardig recente nieuwe recordhouder, de Volkswagen ID.R, maakt de Pikes Peak toch bekend. Het bijzondere van de Pikes Peak is de reactie van verbrandingsmotoren op de enorme hoogte, die hebben namelijk moeite met hun kracht behouden met de zuurstofarme lucht. Een beetje zoals mensen. Ook aerodynamica werkt anders op de enorme hoogte van de berg, vandaar dat auto’s speciaal voor Pikes Peak vaak enorme heftige spoilers hebben.

Records

Net zoals bij de Nürburgring zijn records voor de 19,99 kilometer lange heuvelklim zo gek als je ze wil maken. Bentley heeft een tijdje het record voor SUV’s op Pikes Peak in handen gehad met de Bentayga. Niks ten nadele van de Bentayga, maar de enige reden dat ze het record hadden is omdat niemand zich er serieus voor inzette. Het huidige record is immers voor Lamborghini met de veel lichtere en sportievere Urus. Vandaar dat we nu al zeker weten dat Ford dit jaar een nieuw Pikes Peak-record gaat neerzetten: die voor de snelste bestelbus die Pikes Peak trotseert.

Snelste bestelbus op Pikes Peak

Goed, zoals gezegd kun je dit record in handen hebben door een Transit de berg op te sturen, maar Ford neemt het iets serieuzer dan dat. Ford gaat namelijk hun SuperVan 4 de berg op sturen. De vierde generatie SuperVan brengt iets minder teweeg dan zijn drie voorgangers, want het gaat om een elektrische auto. En laten we wel wezen, ‘eigenlijk’ is het geen bestelbus, want praktisch DHL-pakketjes inladen is niet besteed aan de SuperVan 4.

Toch is de Ford SuperVan 4 zeker een heftig ding en heeft het ding alle potentie om bloedsnel de berg op te knallen. Hij heeft namelijk 2.000 pk en natuurlijk de hulp van keiharde directe elektro-power. Zoals gezegd hebben ICE-auto’s vaak moeite met de lucht op 4.300 meter hoogte, maar volgens Ford hebben elektrische auto’s daar geen last van. Niet alleen voor het record van de snelste bus, maar ook gewoon voor een zeer indrukwekkende tijd kan de SuperVan 4 echt wel voor spektakel zorgen op Pikes Peak.

Ook gaat degene die hem de berg op stuurt zeker geen slecht nieuws betekenen voor Ford, want dat is niemand minder dan Romain Dumas. Deze Le Mans- en rallyrijder heeft voldoende racegeschiedenis aan zijn zijde, maar hij was ook degene die de Volkswagen ID.R in diens recordtijd Pikes Peak op joeg. En Tianmen Mountain in China. En de Nürburgring. En de heuvelklim van Goodwood op Festival of Speed. Kortom: iemand die niet vreemd is van op en top elektro-geweld. Wat Ford kan doen met de SuperVan 4 zien we in juni dit jaar.