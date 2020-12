Audi R8 Panther Edition is voor de verwende purist - Autoblog.nl

Met de Audi R8 Panther Edition kun je laven aan luxe en technologisch purisme. Ofzo.

Het is een van de meest puristische auto’s in zijn klasse. Totdat de Porsche 911 GT3 Touring Package met handbak beschikbaar wordt, althans. Audi is een van de weinige merken die nog een ware supercar in de aanbieding heeft.

Audi R8 RWD Panther Edition

Dat niet alleen, in de juiste configuratie is het ook nog eens een heel puristische auto. Niet het snelst, wel het leukst. Die auto is natuurlijk de Audi R8 RWD. Van de vorige generatie R8 was de achterwielaangedreven Audi R8 (toen nog R8 RWS) een heuse Special Edition, nu is de R8 RWD gewoon een model in de range. Hoe cool is dat? Mocht je een Special Edition willen met achterwielaandrijving, hebben we goed nieuws, want dit is de R8 RWD Panther Edition.

Donkerpaars

Hoogtepuntje van de R8 RWD Panther Edition is de lak, waarnaar de Audi vernoemd is. De kleur is namelijk Panther Black Crystal. Op de plaatjes ziet het eruit als gewoon zwart, maar dat is zeker niet het geval. Zeker in de zon is het meer een donkerpaarse kleur dan zwart. Bijzonder gaaf. Minder enthousiast zijn we over de wielen. Het zwart met rood past zeker in het thema, maar heel stijlvol ziet er niet uit. Hoe gaaf zou het zijn als er lichtgepolijste velgen onder zaten?

Interieur Audi R8 Panther Edition

Bij het interieur kan het rode thema wél bekoren. Het interieur is onder handen genomen door Audi Exclusive. In dit geval is er gebruik gemaakt van Crimson Red zijdenappaleer. het dahboard en een groot gedeelte van het interieur inclusief het dashboard is met zwart nappaleer bekleed. De dakhemel is van alcantara.

Uitrusting

Qua uitrusting hoef je je geen zorgen te maken. De Audi R8 Panther Edition wordt standaard geleverd met LED-koplampen en achterlichten, Bang en Olufsen installatie met 13 speakers (in een tweezitter!), Carbon-pakket en nog een heleboel meer. Het mooiste aan deze uitvoering is natuurlijk de motor. De geheel atmosferische V10 drijft enkel en alleen de achterwielen aan. De motor levert 540 pk en 540 Nm. Daarbij knal je in 3.7 tellen naar de 100 km/u en haal je een topsnelheid van 320 km/u.

30 stuks van de Audi R8 Panther Edition

Het enige nadeel is dat de Audi R8 Panther Edition vooralsnog niet naar Nederland komt. De auto is geïntroduceerd voor de VS-markt. Er zullen slechts 30 stuks van gebouwd gaan worden, allemaal coupé’s. Nu is de huidige R8 dermate zeldzaam in Nederland, dat je met een gewone R8 RWD (van 214.660 euro) nog een stukje unieker bent. Dat dan weer wel.

