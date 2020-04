Auto’s met bijzondere achterdeuren: dit zijn 17 voorbeelden

Vandaag gaan we in op de wonderlijke wereld van de achterdeuren.

Voor vandaag nemen we een kijkje in de wondere wereld der deuren. We denken er nauwelijks over na, maar er zijn toch een hoop verschillende manieren hoe fabrikanten deze toepassen. Deze werden uitvoerig behandeld in dit artikel over auto’s met bijzondere deuren.

Daarbij ging het voornamelijk om de voordeuren. We gaan het nu hebben over enkel en alleen de achterdeuren. Daarbij maken sommige fabrikanten vreemde keuzes. Of het nu vanuit een marketingoogpunt is, of omdat de CEO het graag wilde: sommige merken hebben bijzondere constructies voor de achterdeuren bedacht.

AMC Pacer

1975

De AMC Pacer benoemen in een lijstje dat gaat over auto’s met bijzondere achterdeuren is opmerkelijk. De Pacer hééft namelijk geen achterdeuren. Waarom vermelden we de Pacer dan toch? Simpel, de Pacer moest een praktische, compacte en handige familieauto worden. Een vierdeurs carrosserie (al dan niet optioneel) zou een goede oplossing zijn, maar dat was lastig. De oplossing was simpel, geniaal en loste uiteindelijk vrij weinig op: AMC verlengde het rechterportier.

Nissan Prairie (M10)

1982

De Nissan Prairie was een bijzondere vreemde eend in de bijt. Het was niet helemaal een MPV, alhoewel het wel mogelijk was om wat met de banken te schuiven en er zelfs een bed van te maken. De auto had twee schuifdeuren, waardoor je een grote opening had. Ondanks dat vierwielaandrijving geleverd kon worden, was het geen terreinauto. Het was vooral een bijzonder ding. De tweede generatie Prairie (M11) was wel meer een echte MPV.

Plymouth Voyager

1984

Er waren natuurlijk al heel erg veel busjes met schuifdeuren. Ook bij passagiersbusjes kwam het voor dat er een schuifdeur was om in de auto te kunnen klimmen. De Chrysler Voyager was de eerste échte MPV. Ja, eerder dan Renault de Espace op de markt kon brengen. Het bijzondere van de Voyager was dat de auto gebaseerd was op een personenwagen-platform en daardoor veel veiliger, zuiniger en lichter was, dan de busjes met een ladderchassis. Het idee van Lee Iacocca (inderdaad, de man die ook de Mustang bedacht) werd een hit en de redding voor Chrysler.

Mercedes-Benz 260 E Limousine (V124)

1990

Naast voorportieren en achterportieren is er ook nog een tussenoplossing: middenportieren! Van de Mercedes E-Klasse W123 was er al een Limousine, maar in 1990 kwam de ‘V124’ Limousine op de markt. Deze was niet alleen langer, maar had een extra bank (in het midden) met een eigen deur. Mercedes-Benz bouwde deze op speciaal verzoek voor taxibedrijven en uitvaartbedrijven. Nee, er is geen AMG versie van.

Plymouth Voyager (NS)

1996

Tot 1996 hadden de meeste grote MPV’s één achterste schuifdeur. Een beetje vreemd, natuurlijk. Want juist in een MPV wil je veel mensen in en uit kunnen laten. In eerste instantie zou het veilig zijn, want dan kon het gehele elftal aan kleuters via één deur naar buiten rennen. Handig voor mama om de boel in de gaten te houden. De echte reden was eenvoudiger: de stijfheid was bijzonder lastig. In 1996 zette Chrysler dat recht met de tweede generatie Plymouth Voyager. Deze had namelijk twee schuifdeuren.

Alfa Romeo 156 (932A)

1997

Natuurlijk, strikt genomen valt de 156 niet in deze zelfverzonnen categorie auto’s met bijzondere achterdeuren. In plaats van de vele rare oplossingen, is dit misschien juist de fraaiste. De Alfa Romeo 156 was een beeldschone auto. Ook en profil was het een plaatje om te zien. Dat kwam mede door de aluminium deurklink aan de voorkant en het gebrek aan zo’n ding aan de achterzijde. In plaats daarvan had de 156 een hooggeplaatste deurgreep. Hierdoor leek de lijn aan de zijkant vloeiend door te lopen waardoor de auto inderdaad iets van een coupé had. Bij de Sportwagon lukte het zo mogelijk nog beter.

Saturn ION Quad Coupé

2002

Het bewijs dat General Motors in 2004 in staat was om hele bijzondere en betaalbare auto’s te bouwen. De Scion ION was een relatief modale sedan, gebouwd op het platform van de Opel Astra. Er was een extra spannende versie, de Quad Coupe. Deze had net als de Mazda RX-8 twee die naar achteren openen, om zo ervoor te zorgen dat de passagiers makkelijk naar de achterbank konden gaan. Het bijzondere was dat de ION Quad Coupé geen kopie van de RX-8, maar juist een pionier! De ION Quad Coupé kwam eerder op de markt.

Mazda RX-8 (SE)

2003

Een heel populair voorbeeld van auto’s met bijzondere achterdeuren kunnen we vinden bij de Mazda RX-8. De Mazda RX-7 was een indrukwekkende auto op het asfalt en in Gran Turismo, maar stervensuur en zeer onpraktisch. Dat zette Mazda recht met de veel gebruiksvriendelijkere RX-8. Deze combineerde een ernstig tekort aan koppel met een enorm brandstofverbruik. Om over de ‘betrouwbaarheid‘ van de motor te zwijgen. Maar de rest van de RX-8 was briljant. Het chassis was uitmuntend en voor een coupé was ‘ie redelijk praktisch. Als je de voordeuren opendeed, kon je de achterste zijdeurtjes open doen. Deze waren een heel stuk kleiner en bizar ruim op de achterbank was het niet, maar voor twee kinderen was het een perfecte oplossing.

MINI Cooper Clubman (R55)

2007

De New MINI was een enorm succes voor BMW. Logischerwijs veranderde men niet veel aan het MINI-recept, waardoor de tweede generatie bijna identiek lijkt te zijn. Toch waren er links en rechts wat verzoekjes voor een praktischer model. MINI-eigenaren kunnen ook kroest broeden, natuurlijk. De oplossing was heel eenvoudig, de Clubman had een rechtere achterzijde voor meer ruimte in de bagagebak en een langere wielbasis voor de achterpassagiers. Die konden via een klein extra deurtje naar binnen. Het gekke is alleen wel dat er maar één deur was, aan de rechterkant. Logisch: kinderen stappen dan uit aan de kant van de stoep. In Groot-Brittannië had de Clubman echter óók de deur aan de rechterzijde. De huidige Clubman (F54) heeft nu twee normale achterdeuren.

Savage Rivale Roadyacht GTS

2009

De grote winnaar in dit artikel over auto’s met bijzondere achterdeuren moet wel een Nederlands product zijn. Nee, geen Volvo 360 of Mitsubishi Carisma. De Savage Rivale Roadyacht GTS heeft de meest bijzondere layout qua achterdeuren. De achterdeuren zijn dermate uniek, dat het lijkt dat de rest niet veel uitmaakte. Aanvankelijk werd de auto geïntroduceerd met redelijk wat bombarie, maar tot op heden hebben we er nog niet veel van gehoord. De achterdeur opent op de meest bizarre wijze.

Rolls-Royce Ghost

2010

De Ghost heeft ook suïcide-doors en hoort ook in dit overzicht thuis. Het was zeker niet de eerste, maar wel een welkome comeback. Nu zit er op zich wel een bepaalde logica achter. Bij grote limousines, althans. Het idee is dat men zo veilig van de buitenwereld kan instappen. Dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. Een andere reden is simpel: de Ghost is natuurlijk ‘gewoon’ een BMW 7 Serie. Op deze manier creëer je een duidelijkere afstand, ook ten opzichte van de Flying Spur. Slim en bijzonder gaaf.

Opel Meriva (B)

2010

De eerste generatie Opel Meriva was een behoorlijk populaire auto bij een select groepje Europeanen van boven de 70. De auto was compact, degelijk en heel belangrijk: had een hoge zitpositie. De tweede generatie Meriva liet even op zich wachten, de bankencrisis zorgde ervoor dat Opel van GM de Meriva on hold moest zetten. Toen de Meriva kwam waren de bejaarden klanten verrast. De Opel Meriva had namelijk zogenaamde ‘Flex Doors’, beter bekend als Suicide Doors of Coach Doors

Hyundai Veloster

2011

De eerste generatie Hyundai Veloster was een beetje een rare eend in de bijt. Nu staat dit lijstje met auto’s met bijzondere achterdeuren daar vol mee, maar de Veloster was echt raar. Want bij Hyundai loste ze het probleem ‘sportieve én praktische driedeurs’ héél anders op. Aan de bestuurderszijde was er één lange deur, aan de rechterkant twee deuren. Niemand begreep het, niemand kopieerde het en het zag er raar uit. Wel was het daardoor een ‘kek’ ding. De nieuwe Veloster is tegenwoordig een sportieve vierdeurs coupé.

Ford B-Max

2012

De Ford B-Max was de grote concurrent van de Opel Meriva. Alleen ging men bij de deuren net even iets verder dan Opel. De Meriva had Flex-doors, maar Ford pareerde met twee schuifdeuren en géén B-stijl. Daardoor kon je, eh, ja: daar kon je wat mee. Wij weten niet wat, maar je hebt in de B-Max er in elk geval de ruimte voor. Mocht je het heel erg veel vinden lijken op de Nissan Prairie uit 1982, dan ben je niet de enige. Inmiddels is de B-Max er niet meer.

BMW i3 (I01)

2013

De BMW i3 is een van de meest inventieve compacte auto’s van de afgelopen jaren. Bij veel van dit soort auto’s is het ‘elektrisch;’ zijn het grote verschil. Bij de i3 gaat het veel verder. De auto doet alles net even anders. Net als de Mazda RX-8 heeft de auto twee kleine deurtjes die pas open kunnen gaan als de voordeuren open zijn. Op zich wel een prettige gedachte als je de kinderen wegbrengt naar school.

Tesla Model X

2016

Natuurlijk moet de Tesla Model X erin staan. Deze zijn namelijk allemaal voorzien van de zogenaamde Falcon Wings. De MPV-crossover van Tesla is hierdoor niet praktischer ofzo. Sterker nog, in parkeergarages moet je uitkijken, alhoewel het systeem behoorlijk goed door heeft tot hoever het kan openen. De Falcon Wings zijn zwaar, complex en erg duur. En mede daardoor is het gaaf dat het het productiestadium heeft gehaald.

De Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition

2019

Lincoln had de beroemde naam van de Continental een beetje laten versloffen, maar de huidige generatie (sinds 2015) is cooler dan ooit. In plaats van een grote Ford Mondeo met meer chroom en leer of een oude Jaguar met nieuwe koets, is de Lincoln uniek in technisch opzicht en qua stijl. Lincoln heeft een periode een aantal Continentals (80 stuks) verkocht met suïcide doors, maar ze zijn allemaal bijzonder vanwege de deurhendels: alle Continentals hebben namelijk hooggeplaatste deurgrepen, wat de auto een bijzonder zijaanzicht geeft.

Uiteraard zijn er nog véél meer bijzondere auto’s met aparte achterdeuren. Dit is slechts een selectie. Vanzelfsprekend kun je de auto’s die je mist vermelden in de comments!