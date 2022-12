Hier, de dikste brommobiel die je vandaag gaat zien

Op de Essen Motorshow van 2022 staat een brommobiel die aardig hard kan brommen.

Vandaag heeft de Essen Motorshow haar deuren geopend voor het grote publiek. De Essen Motorshow, voor wie er niet bekend mee is, is een autoshow. In Essen, Duitsland. Zo makkelijk kan het zijn.

Essen Motorshow

Zonder gekheid, de Essen Motorshow is een zeer bekende autoshow voor liefhebbers van tuning, racen en alles rondom aangepaste auto’s. Aangezien Essen maar een uurtje over de Nederlandse grens ligt, besloot Autoblog eens een dagje te gaan kijken. Onze bewapening bestond uit een ondergetekende, een camera, een Audi A6 3.0 TFSI en natuurlijk diens eigenaar @willeme om over alles wat er staat informatie te vergaren, maar natuurlijk ook uit te delen. De reis erheen is al een avontuur op zich, want je mag een lekker flink stuk onbeperkte Autobahn meepakken.

Het exacte moment waarop @willeme flink onder de indruk raakte van een Mercedes E 300de.

Gearriveerd in Essen kun je je nog even vergapen aan bijzonder spul dat op de parkeerplaats te vinden is, maar uiteraard wachten zes grote hallen op je om te aanschouwen. Goed om te weten is trouwens dat Essen niet de thuisbasis is voor keiharde onthullingen van fabrikanten zoals bijvoorbeeld Genève of de IAA. Het gaat vooral om bijzondere projecten en tuning en natuurlijk de leuke verhalen daarachter. Willem en ik zullen daarom ons best doen om je de sfeer te laten proeven met het goede en het leuke van de show.

Ik wilde eigenlijk aftrappen met iets bizars en dan kan er eigenlijk maar één auto tevoorschijn komen. Je las het al in de titel en intro: wij presenteren u de dikste brommobiel van de beurs, maar waarschijnlijk in het algemeen. In Duitsland geldt namelijk net als hier dat bepaalde soorten auto’s een vrijstelling van het autorijbewijs kunnen krijgen. Dan mag je er al in rijden als je 16 bent. In Nederland geldt dan meestal een snelheidsbeperking, in Duitsland zijn er andere uitzonderingen (hallo Ellenator). Maar ook in Duitsland heb je brommobielen en die komen bijvoorbeeld in de vorm van de Casalini.

Casalini

Dit gele exemplaar is een voorbeeld van een standaard Casalini brommobiel. Ook al heet ‘ie Trofeo en zit er voorop een sleeplus die niet zou misstaan op de betere raceauto’s: hij is uitgevoerd met een kleine dieselmotor en een snelheidsbeperking. Daarom zal harder dan 45 km/u standaard niet lukken. Dat biedt mogelijkheden en dus presenteert handelaar Gamma Fahrzeuge op de Essen Motorshow een wel hele speciale Casalini.

Dat is het echte werk! Wij krijgen er gelijk een soort Aston Martin Cygnet V8-gevoel bij. Om gelijk even het visuele uit te leggen van deze bizarre Casalini brommobiel: er is gekozen voor een speciale op maat gemaakte widebody. Dit zorgt voor een veel flinkere spoorbreedte en biedt ruimte voor aardig grote BBS-velgen. Een flinke verlaging, voorsplitter, achterspoiler en een flitsend rood kleurtje maken de set af.

Audi-motor

Het interieur van een dergelijke brommobiel is aardig spartaans, dat is in deze Casalini widebody niet echt anders. Wel is gekozen voor Sparco kuipstoelen, een race-klare versnellingspook, een schermpje in de tellerbak dat niet zou misstaan in een raceauto en… een Audi-stuur.

Dat komt omdat er ook mechanisch het één en ander is aangepakt aan deze Casalini brommobiel. De originele dieselmotor heeft plaats moeten maken voor een 1.8 liter benzinemotor uit een Audi. Dat levert in dit piepkleine ding een totaalplaatje op van 200 pk! Leuker nog is het feit dat de motor achterin(!) is geplaatst. Precieze performance-cijfers zijn niet bekend, maar harder dan een brommobiel gaat zeker. Harder dan een hoop auto’s bij het stoplicht ook, stel je dat eens voor.

Desgevraagd gaf de standhouder van Gamma Fahrzeuge aan dat de auto zijn doel als brommobiel wel een beetje voorbij schiet, want dit mag je natuurlijk niet meer besturen als 16-jarige. Sterker nog: de TÜV vindt het ook allemaal niet leuk genoeg om een officieel certificaat uit te geven en dus mag je in Duitsland niet zomaar met dit ding de openbare weg op.