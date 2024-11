Niemand is meer geïnteresseerd in subsidie op elektrische bedrijfswagens

Er zijn nog miljoenen aan staatsgeld over.

Je kent inmiddels wel de SEPP, maar wist je ook dat er eenzelfde soort regeling is voor elektrische bedrijfswagens? Ondernemers die een elektrische bedrijfsauto kopen kunnen via de SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) aanspraak maken op maximaal 5.000 euro subsidie. We leggen het maar even uit, want (te) weinig ondernemers maken hier gebruik van. Zodoende is er van de begrote 60 miljoen euro nog ruim 16,5 miljoen euro over. Volgens de RAI Vereniging zouden nog ruim 2.000 elektrische bedrijfswagens verkocht kunnen worden met het voordeel van de subsidie.

Geen probleem, kun je denken, dan maken we het restant volgend jaar wel op, maar helaas is dat niet zo gemakkelijk. Volgens de huidige regeling kunnen ondernemers alleen dit jaar nog een zakcentje krijgen. We weten nog niet wat er met het geld gebeurt dat mogelijk overblijft.

De voorzitter van de RAI vereniging, Frits van Bruggen, drukt de beleidsmakers op het hart om de overgebleven geld met subsidie te besteden elektrische bedrijfswagens. ‘Het resterend budget moet worden ingezet voor fiscale stimulering en laadinfrastructuur. Als je als ondernemer investeert in een elektrisch voertuig, moet je deze ook kunnen laden. Het kan toch niet zo zijn dat dit geld verdwijnt in de algemene middelen, terwijl we nu moeten omschakelen op schonere mobiliteit’, voegt Van Bruggen toe.

Waarom ondernemers geen gebruik maken van SEBA

Volgens de RAI Vereniging nemen ondernemers geen EV door het beleid van de hoge heren in Den Haag. ‘Politieke twijfel zorgt ervoor dat ondernemers niet weten waar ze aan toe zijn, terwijl er middelen zijn om hen te ondersteunen bij de overstap naar schone mobiliteit’, zegt Van Bruggen.

Hij vervolgt: ‘Elke euro van de SEBA-subsidie is bedoeld voor schonere lucht en toekomst­bestendige stadsdistributie – niet voor begrotingsgaten. Het kabinet moet nú kiezen voor zero-emissie zonder uitstel zodat het SEBA-budget terechtkomt bij de bakker, de loodgieter en andere ondernemers die financiële steun nodig hebben in de transitie naar schone mobiliteit. Met nog slechts twee maanden om de subsidie aan te vragen, hebben ondernemers nu duidelijkheid nodig van het kabinet.’ Dus Dick, mocht je dit lezen, laat even wat weten. Alvast bedankt!