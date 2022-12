Two-tone Bentley is een tikkeltje ordinair

Maar de two-tone Bentley is wél lekker origineel! En dat is ook wat waard.

Kijk, dat een Bentley chic hoort te zijn, wil niet zeggen dat ze allemaal chic uitgevoerd zijn. De tijden van een donkerblauwe, donkergroene of donkerrode slee met een crème of pindakaas interieur liggen al jaren achter ons. Je kan het overigens wel bestellen. Sterker nog, als je kijkt in de Bentley-configurator kun je de mooiste combinaties kiezen.

Uiteindelijk kiest het gros voor zilver of zwart met een zwart interieur. Alsof je naar een driesterren-zaak gaat en vraagt om een varkenshaasje met champignon-roomsaus en beetje Maggi. Maar je hebt ook mensen die kaviaar met van die McDonalds-saus eten. Voor hen is er deze two-tone Bentley Continental GT Convertible.

Link met voetbal

Uiteraard is dit een project van Mansory. Deze veredelaar doet niet aan ingetogen, introvert en bescheiden. Aan oud geld kun je niets verdienen, maar aan de jongens die nu uit Qatar komen, kun je wél een goed gesmeerde boterham overhouden. Met die jongens bedoelen we de atleten op het veld, niet de oproepkrachten die bij bosjes neervallen om de stadion en hotels te bouwen die na zondag 18 december leeg komen te staan.

De analogie met voetbal is écht niet vergezocht. En dan doelen we niet op het feit dat de ontwikkeling van de smaak ernstig achterblijft op die van de dikte van de portomonnee.

Nee, deze auto heet namelijk Vitesse’ en net als bij de gelijknamige Arnhemse voetbalclub zijn de kleuren geel met zwart. Bij Mansory nemen ze dat bloedserieus, dat zwart-gele thema.

Rechts-links

De two-tone Bentley is namelijk links geel en rechts zwart met een MS Paint-esque overgang in het midden. Of wacht, correctie, iets uit het midden. De remmen links zijn zwart, maar rechts zijn ze geel! Wel dom: de wielen zijn aan beide kanten zwart. Dus helemaal gespiegeld is het niet. Ook de carbon versiersels die links zwart zijn, zijn dat rechts ook. Meh.

De kleurstelling van deze two-tone Bentley heeft Mansory wel doorgetrokken in het interieur. De linker stoel is met geel leder bekleed en rechts juist met zwart leer. Verder zijn er spoilers, een verlaging, grotere wielen, carbon frutsels en een heleboel andere opties die waarschijnlijk de aanschafwaarde doen verdubbelen en de inruilwaarde doen verdampen.

Meer power voor de two-tone Bentley

Is er dan ook iets in motorisch opzicht gedaan? Jazeker! Welke motor erin ligt, zegt Mansory niet, maar de two-tone Bentley heeft nu 750 pk en 1.020 Nm. Nu kan Mansory dat uit de 4.0 V8 halen (de Mansory Urus heeft 750 pk), maar de vermogens- en koppelopgave van de Mansory Vitesse komt krek overeen met die van de Bentley Bentayga W12, dus we gaan ervan uit dat de dikste motor in het vooronder ligt.

Prijzen zijn niet bekend en al helemaal niet als het op Nederlandse kentekenplaten gezet moet worden. Daarover gesproken, hoe cool zou het staan? Van die gele platen met zwarte letters op zo’n geel-zwarte two-tone Bentley. Het is de kers in de appelmoes, sowieso de duurst mogelijke optie mogelijk (BPM…), waarschijnlijk.

