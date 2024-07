Korting op verkeersboetes. Zouden ze hier ook moeten doen

Korting op verkeersboetes. Zouden ze hier inderdaad ook moeten doen ja.

Hallo lieve Autobloglezer! Waar lees jij dit bericht? Vanaf de boulevard in Benidorm? Of naast een meertje in de Ardèche? Of anders misschien op een hoge berg op Bali? Of zit je lekker op de naaktcamping in Bafloo? Kan allemaal, het is immers vakantie en half Nederland is eropuit getrokken. Groot gelijk.

Maar zoals je wellicht ook weet; als je naar het buitenland gaat, dan zijn de regels anders dan bij ons. En dat geldt zeker voor de verkeersregels. Zo mag je in Spanje bijvoorbeeld niet rijden met slippers aan en is het in Canada verboden om na zonsondergang op doorgaande wegen op een rendier te rijden.

En als je dat toch doet, schrijven ze boetes uit. Verkeersboetes zogezegd. Maar in sommige gevallen kun je daar korting op krijgen. Zouden ze hier ook moeten doen.

Korting op verkeersboetes

En nou weten we dat de boetes in vrijwel de hele wereld een lachtertje zijn vergeleken met die van ons, maar toch. het is altijd zonde om extra te moeten betalen als dat niet hoeft. We blijven Hollanders tenslotte. Maar er is iets aan te doen.

Want weet je dat je in sommige landen flinke korting kunt krijgen op verkeersboetes als je die direct betaalt? Ja echt. Uit ervaring weet ik bijvoorbeeld dat dit in Spanje geldt. Als je binnen drie weken bij een politiebureau betaalt, rekenen ze slechts de helft. En dat is toch al snel weer een pint op de boulevard voor niks! Oh ja, als je je verkeersboetes te laat betaalt, komt er zomaar 20% bij. Dat dan weer wel

In Frankrijk krijg je vijftien dagen de tijd om te betalen. Ook daar loopt dat soms ook op tot 50% korting. Niet als je het te gek hebt gemaakt, maar bij een ‘geringe’ snelheidsovertreding tot 50 te hard loont het dus ook om snel te lappen. Net als in het Verenigd Koninkrijk en Italië, al moet je daar binnen 5 dagen de bruine poeplap trekken.

Kortom, verkeersboetes zijn vervelend, maar je kunt het jezelf makkelijker maken door snel te betalen. Maar wel betalen, want als je dat niet doet komen ze je tot aan je keukentafel achtervolgen totdat je dat wel hebt gedaan. In samenwerking met ‘ons’ CJIB.

Maar bovenal wensen we je een fijne vakantie!!