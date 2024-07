Ook Porsche komt terug op ambitieuze EV-plannen

Porsche is het zoveelste merk dat twijfelt over de haalbaarheid van de elektrische autotransitie.

Zo snel mogelijk aan de elektrische auto. Auto’s met verbrandingsmotoren uitfaseren en vervolgens een nieuw batterij elektrisch model introduceren. Dat verloopt allemaal niet zo rooskleurig als de merken dachten. Steeds meer komen merken terug op eerder vastgestelde ambitieuze plannen.

Porsche en de elektrische auto

Bentley bijvoorbeeld, maar vorige week ook Ford. Deze week is het Porsche die een stapje terugdoet. De Duitse autofabrikant had de ambitie dat in 2030 80% van de verkopen uit volledig elektrisch modellen zou bestaan.

2030 is nog ver weg, maar nu al trekt het merk die keutel in. Het gaat langer duren om die doelstelling te behalen. De algehele vraag naar elektrische auto’s loopt wereldwijd terug. Porsche is zeker niet het enige merk dat kampt met een terugvallende vraag.

De focus ligt nu meer op wat de klant wil, in plaats van een elektrische agenda erdoorheen duwen. De Taycan is het levende bewijs dat nog niet iedere Porsche-rijder om is. Het is de Porsche met de grootste afschrijving in jaren. Auto’s met een nieuwprijs van 120.000 euro of meer worden een jaar of drie later aangeboden voor de helft. Vrij ongebruikelijk voor een Porsche.

De drie belangrijkste markten voor Porsche zijn China, de Verenigde Staten en Europa. In deze drie markten nemen de EV-verkopen juist af. Morgen komt het Duitse automerk met de halfjaarcijfers. Dan kunnen we in detail zien hoe de vork echt in de steel zit.

De Porsche Taycan was de eerste elektrische auto van het merk. Met de introductie van de elektrische Macan is het tweede model een feit. Het derde model betreft een volledig elektrische 718. (via Reuters)