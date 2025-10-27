Geeft Ferrari de klapkoplampen een nieuwe kans?

Ferrari heeft met deze F76 een primeur.

Onze vrienden in Maranello zitten er warmpjes bij. Automobielontwikkelaar Ferrari boekte vorig jaar een winst van 1,9 miljard euro. Natuurlijk zijn de inkomsten nooit genoeg. Daarom stapt Ferrari in een nieuw verdienmodel. Het merk verwoordt deze geldmachine natuurlijk anders. Dit is volgens Ferrari een wereldprimeur.

Ferrari presenteert een conceptauto waarvan iedereen al mag weten: nee, hij komt er nooit. Waarom? Dit is ”de eerste auto die exclusief voor de digitale wereld is ontworpen in de vorm van een NFT”. Een NFT (non-fungible token) is een digitaal hebbedingetje waar verzamelaars grof geld voor neerleggen. In 2021 zag je dit vaak gebeuren, bijvoorbeeld bij Alpine en Nissan.

Ferrari F76

Laten we met die naam beginnen. Het heeft niets te maken met de cilinderinhoud of het aantal kleppen per cilinder. De F76 is een op en top Le Mans-eerbetoon. Dat zag je meteen, toch? De digitale auto dankt zijn naam aan de eerste 24 Uur van Le Mans-overwinning van Ferrari in 1949. Dit jaar is het precies 76 jaar geleden, vandaar de getallen.

Hebben wij niet-NFT-kopers überhaupt iets aan deze animatieauto? Jawel. Hij is getekend door ontwerpgoeroe Flavio Manzoni. Hij heeft het over een ”designmanifest dat de vormen van de Ferrari’s van de toekomst probeert te voorspellen”. We krijgen niet te horen welke delen terug moeten komen in aanstaande productiemodellen.

Manzoni heeft bij het ontwerp gebruik gemaakt van ”generatief design en digitale technologieën”. Of in gewone mensentaal, AI. Het ontwerp bestaat uit een dubbele romp; eentje voor de bestuurder en eentje voor de bijrijder. En het deel dat ertussenin overblijft, is open waardoor de luchtstromen worden gesplitst. Er zitten lamellen in het centrale deel dat koele lucht aanvoert en warme lucht van ”interne mechanische componenten” afvoert. De warmte van een gigant van een verbrandingsmotor mogelijk?

Achterop de auto zorgt een grote achtervleugel ervoor dat de luchtstromen weer bij elkaar komen. In wezen is de auto één grote vleugel die gericht op zoveel mogelijk downforce. Daar helpt ook het grondeffect bij. Je kunt dus zeggen dat er ook wat F1-design in zit.

Nieuwe klapkoplampen?

De verticale sneden op de flanken moeten doen denken aan de F80, wat ik niet helemaal zie. Het zou wel moeten benadrukken dat dit vaker gaat terugkomen bij toekomstige Ferrari’s. Daarover gesproken: Ferrari heeft het over ”twee paar intrekbare koplampen”. Ze zijn geïnspireerd op de opklapbare lampen uit de jaren ’70 en ’80. Het zou wat mij betreft geweldig zijn als Ferrari die terugbrengt op een moderne manier. Tevens kan ik me voorstellen dat je er aerodynamisch op vooruit gaat als je de koplampen af en toe kunt inklappen.

Foto’s van de binnenkant krijgen we niet te zien, maar hé, daar gaat toch niemand ooit zitten. Ferrari heeft het over drive-by-wiretechniek voor elk rijonderdeel. Denk aan het stuur en de pedalen. Wie overigens geïnteresseerd is in een NFT: Ferrari bood vaste klanten de kans om hun digitale auto’s samen te stellen, dus als je er eentje wilt, zul je een Ferrari-klant zover moeten krijgen om zijn NFT aan jou te verkopen.