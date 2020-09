Elektrische Maserati MC20 krijgt drie motoren en nóg meer pk - Autoblog.nl

Maserati heeft verklapt hoe de elektrische MC20 eruit gaat zien.

Voor Maserati moet het een soort nieuw begin zijn: de MC20. Dit is de allereerste Maserati die vanaf de grond af is ontworpen met het idee dat er ooit een elektrische versie komt. Het wordt niet de allereerste elektrische Maserati, dat wordt de volgende GranTurismo (en GranCabrio). We hebben al een tijdje geweten dat die MC20 als EV tevoorschijn gaat komen, maar met precieze details kwamen de Italianen nooit. Daar komt nu een (beetje) verandering in.

De elektrische Maserati krijgt drie motoren. Dat kregen wij van een van de projectleiders deze week te horen tijdens de introductie in Modena. Samen moeten deze nóg meer vermogen leveren dan de standaard MC20. Deze elektrificatie bij Maserati heeft de codenaam Folgore heten, waarbij Folgore staat voor bliksem. Alle aankomende elektrische Maserati’s moeten ook dit label krijgen, zo schijnt het.

De MC20 Folgore krijgt een 800V-systeem, met een elektromotor op de vooras en twee motoren op de achteras. Maserati benadrukt dat deze drie motoren niet alleen voor de high-performance auto’s zijn als de MC20, maar dat dit de standaard wordt voor alle Folgore’s. En dat is goed nieuws. Dat betekent dat de twee achterwielen los van elkaar kunnen worden aangedreven en de auto er zo voor kan zorgen dat ieder wiel exact de kracht krijgt die het nodig heeft.

Tegenover de verzamelde pers weten de ingenieurs van Maserati te melden dat de Folgore 80 tot 100 kg zwaarder gaat zijn dan de benzinevariant, vanwege de zware accu’s. Tegelijkertijd krijgt de elektrische auto ‘meer dan’ 710 pk om hiervoor te compenseren. De nul naar honderd-sprint moet in twee seconden klaar zijn, zo claimt Maserati.

De MC20 Folgore komt in 2022, net als de Spider-variant. Volgend jaar moeten we de elektrische Maserati GranTurismo zien. Over de prijs van de Folgore heeft Maserati niks gezegd. De benzine-Maserati MC20 kost naar verwachting ruim 250.000 euro.