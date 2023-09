Elektrische Mini eMastered is net zo licht als het origineel

De Mini eMastered is voor de verandering geen zwaargewicht.

Het is een feit dat de meeste elektrische auto’s loeizwaar zijn. 2.500 kg voor een grote elektrische SUV is geen uitzondering meer. Jammer, want hoe zwaarder een auto, hoe minder leuk deze de bocht omgaat. Bij de ChristenUnie hebben ze er ook een hekel aan. Hoeveel engineering er ook aan te pas komt. Kilo’s kun je niet verbloemen.

Dat het ook anders kan bewijst David Brown Automotive met de nieuwe Mini eMastered. Het is een moderne interpretatie op de originele Mini en warempel, de EV is qua gewicht hetzelfde gebleven. De eMastered weegt slechts 640 kg. Dat is zeer knap voor een elektrische auto.

Specificaties

Dit is te danken aan een compacte Zonic 70 motor. De elektromotor levert 97 pk en 175 Nm koppel. Daarmee sprint de Mini in 8,5 seconden naar de honderd. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 148 km/u. Want ja, dat is toch wel hard zat voor een kleine Mini.

De Mini is 3 meter lang, 1,39 meter breed en 1,35 meter hoog. Met een wielbasis van 2 meter. Een echt compact ding dus. Waarden die totaal niet bij een moderne auto passen. Een Volkswagen Polo is al 1,75 meter breed en 4 meter lang. Ter vergelijking.

Het accupakket is 18,8 kWh groot. Er zijn tegenwoordig plug-in hybride auto’s op de markt met een grotere batterij. Maar een grotere batterij betekent ook meer gewicht. Daarom heeft David Brown Automotive ervoor gekozen een niet al te grote accu in de Mini te proppen. De WLTP actieradius bedraagt 177 kilometer. Laten we zeggen een range van 100 km in de praktijk met regen en koude weersomstandigheden.

Naast een lager gewicht heeft een kleine accu nog een ander voordeel: de batterij is zo weer volgeladen. In minder dan 3 uur aan de langzame AC-thuislader is de batterij alweer vol. Snelladen is er dan weer niet bij.

Met deze specificaties is de David Brown Automotive Mini eMastered een echte stadsauto. Leuk voor erbij. En schattiger dan een moderne MINI Cooper SE. Wat minder schattig is het prijskaartje van deze elektrische auto.

Prijs is even schrikken

Het is een exclusief project en dus zeker niet voor iedere portemonnee. Prijzen in het Verenigd Koninkrijk beginnen bij 125.000 pond. Daar komen nog kosten rijklaar maken bij. Kortom, voor minder dan 145.000 euro is deze Mini eMastered niet de jouwe. En dat maakt het wel bijzonder prijzig speelgoed..