Zo enorm veel luxe slagschepen heeft Hyundai al verkocht

Hyundai doet het lekker met luxe slagschepen en het einde is nog niet in zicht.

In Nederland kennen we Hyundai als een fabrikant van keurige auto’s tegen een scherpe prijs en ruimte garantievoorwaarden. Als het gaat om elektrische auto’s hebben ze zelfs een behoorlijke voorsprong op veel Europese merken. Ook was het merk erg vroeg actief met compacte crossovers als de Santa Fe en Tuscon. Waar Hyundai niet bekend om staat, zijn de luxe slagschepen. Ja, er zijn dikke Sonata’s, XG30’s en Grandeurs en heel soms zie je op mobile.de een verdwaalde Equus.

Toen het Hyundai het merk ‘Genesis’ lanceerde waren we benieuwd of het een succes ging worden. Het zal niet de eerste keer zijn dat een Aziatisch luxemerk het niet red. Infiniti is niet meer actief in Europa en Xedos/Amati van Mazda bleek ook geen succes.

We hadden dus onze reserveringen bij een Zuid-Koreaans luxemerk. Wat blijkt: volkomen onterecht. Het merk is er pas sinds 2015, maar inmiddels is de eerste mijlpaal bereikt. Dat meldt het Zuid-Koreaanse luxemerk.

Eerste mijlpaal

Er zijn namelijk meer dan een miljoen luxe slagschepen van Hyundai, Genesis dus, verkocht. Dat is een een enorm knappe prestatie. De markt voor premium automobielen is namelijk extreem conservatief, waar Europese luxemerken huishouden, met name die uit Zuid-Duitsland. Om alles in perspectief te plaatsen, BMW verkocht vorig jaar (samen met MINI en Rolls-Royce meer dan 2.000.000 auto’s). Ook Mercedes-Benz deed meer dan twee miljoen exemplaren in een jaar.

Nu moeten we er voor de context wel bij aantekenen dat Genesis nog niet op elke markt actief is. En misschien wel nog knapper is dat Genesis het enkel doet met hele dikke luxe slagschepen. Bij BMW heb je Mini’s, 1 Series en 2 Serie Active Tourers die het aantal flink opstuwen. Bij Genesis is het D-segment de absolute onderkant.

Meest verkochte luxe slagschip

We weten niet precies welke auto de 1 miljoenste is. Dat hebben ze niet bijgehouden, waarschijnlijk waren z te druk bezig met kwaliteitscontrole. Genesissen staan bekend om hun betrouwbaarheid en hoge klantentevredenheidsscores in diverse kwaliteitsonderzoeken.

Wat we wel kunnen zeggen, is dat 690.627 exemplaren van die 1 milljoen verkocht zijn in Zuid-Korea. Dus in Zuid-Korea gelooft men in een Zuid-Koreaans luxemerk. In de Verenigde Staten – een zeer belangrijke markt voor luxeauto’s – heeft Genesis er 225.000 stuks verkocht. De best verkochte Genesis tot nu is niet een crossover of SUV, maar de G80, een grote sedan met achterwielaandrijving en dikke benzinemotor. Precies wat @jaapiyo premium vindt.

Niet in Nederland. Nog niet.

Genesis is op dit moment in enkele landen in Europa, maar nog niet in Nederland. Bij onze Oosterburen kun je wel terecht voor een superluxe Hyundai. Vanwege de BPM-regelgeving lijkt het ons onwaarschijnlijk dat Genesis die gaat voer in ons land.

De elektrische versies daarentegen moeten zeker een kans kunnen maken. Zeker nu er een hoop dure Chinese merken naar Nederland komen, kan Genesis eigenlijk niet achter blijven. De volledig elektrische GV60 en de ‘Electrified GV70’ zijn zeker niet kansloos op onze markt.