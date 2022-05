Renault gaat Polestar achterna

Renault denkt diep na over het verzelfstandigen van zijn EV activiteiten. Renault splitst zich dan in tweeën, in een ICE en een EV divisie.

Andere merken doen het allang, het losmaken van een elektrische divisie van het moedermerk. Seat bracht zijn elektrische activiteiten onder bij het roemruchte Cupra, Citroën heeft luxe divisie DS op de korrel om volledig elektrisch te maken, Polestar zijn eigenlijk elektrische Volvo’s en Ford kondigde in maart ook aan om de ICE en EV divisies te gaan scheiden.

Renault

Op de jaarlijkse algemene vergadering heeft Renault topman Luca de Meo gezegd dat de Franse autofabrikant hier al geruime tijd over nadenkt. Een dergelijke stap zou de waardering van de groep corrigeren zou hij gezegd hebben tijdens de vergadering aldus de website Carscoops. De Meo zegt tegen zijn aandeelhouders:

Al de research die we hebben gedaan naar deze mogelijkheid, hebben het grote potentieel van deze operatie bevestigd.

Alle opties liggen nog op tafel, maar het idee is in ieder geval op de EV activiteiten te concentreren in Frankrijk. De ICE activiteiten worden dan ondergebracht bij locaties waar nu ook al een groot deel van de auto’s met verbrandingsmotoren worden gebouwd. Denk daarbij aan Spanje, Portugal, Turkije, Roemenië en natuurlijk Latijns-Amerika waar Renault ook groot is.

Partners

Het merk wil geld vrij maken om meer in EV te investeren. Door partners aan te trekken aan verbrandingsmotoren kant, maakt het geld vrij voor de EV kant. En dat is nodig, want waar Renault met zijn partners Mitsubishi en Nissan eerst voor de troepen uit liep, zijn merken als Tesla en Volkswagen in hoog tempo voorbij gesneld.

Renault zal een meerderheidsbelang houden in de elektrische divisie, die zo’n 10 duizend mensen in dienst zal hebben. Een beursnotering in de tweede helft van 2023 behoort ook tot de mogelijkheden.

Mégane E-Tech Electric

Renault timmert hard aan de weg en neemt de elektrische auto zeer serieus. De onlangs geïntroduceerde Mégane hatchback is er alleen nog maar als EV. De station variant is er nog wel met een brandstofmotor en als PHEV, maar als je gaat voor de vijfdeurs rij je altijd volledig elektrisch. En dat is een flinke stap om voor zo’n middenklasser een ICE variant van je hatchback gewoon te schrappen.

Benieuwd hoe de Renault Mégane E-Tech Electric rijdt? Bekijk hier onze rijtest: