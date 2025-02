Levering van populaire SUV ligt tijdelijk stil in Nederland

In Nederland en België blijft de betaalbare SUV voorlopig bij de dealer staan.

Dacia kan in Nederland terugkijken op een prima 2024. De nieuwverkopen stegen ten opzichte van 2023 van 6.792 auto’s naar 7.374. Daarmee verkocht Dacia meer nieuwe auto’s in Nederland dan bijvoorbeeld grote namen als Honda, Jeep en Lexus… bij elkaar opgeteld! De bestverkochte nieuwe Dacia’s waren de Sandero (2.536 verkopen) en Jogger (1.932 verkopen) gevolgd door de Duster (1.765 verkopen).

Maar nu lijkt er zand in de Dacia-motor te komen. Het van oorsprong Roemeense merk moet noodgedwongen een tijdelijke pauze inlassen in het uitleveren van auto’s. Om specifiek te zijn, ligt de levering van de Dacia Duster nu stil. Dat bevestigt de Belgische importeur tegenover HLN. Uit navraag van het AD blijkt dat ook Nederlandse Dusters voorlopig bij de dealers blijven staan.

Waarom pauzeert Dacia de levering van de Duster?

De woordvoerders geven aan dat er een probleem is met de bekabeling van de ABS (antiblokkeersysteem). Zoals je misschien wel weet, zorgt dit systeem ervoor dat de wielen niet blokkeren wanneer je hard op het rempedaal stampt. Zonder dit systeem heb je kans dat je auto onbestuurbaar wordt door het harde remmen. Dit systeem is standaard ingebouwd in elke nieuwe Duster.

Hier in Nederland hebben enkele honderden Dusters last van het ABS-probleem. Heb je toevallig net een nieuwe Duster bij de dealer opgepikt, dan hoef je niet bang te zijn voor een slechtwerkende ABS. Volgens Dacia is er ”geen veiligheidsrisico”. Daaruit concludeer ik dat jouw Duster geen last zal hebben van blokkerende wielen.

Wie net een nieuwe Duster had besteld, krijgt bericht over ”een probleem waardoor nieuwe Dusters voorlopig niet worden uitgeleverd”. Dacia België hoopt volgende week meer te weten over wanneer de levering van de Duster weer kan worden opgepakt. Mocht je even moeten wachten op de levering van je nieuwe Dacia, dan kun je in de tussentijd sparen voor een hilarische widebody voor je Duster.