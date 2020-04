‘Elektrische rijders dik tevreden met hun auto’

Vooral de tevredenheid van Tesla-rijders laat weinig te wensen over.

Elektrische rijders hebben verschillende motieven. De een is vooral begaan met moeder aarde, terwijl het de ander vooral om het slijk der aarde te doen is. Hoe dan ook, feit is dat steeds meer Nederlanders een elektrische auto voor de deur hebben staan. Maar als die er dan eenmaal is, zijn ze er dan ook tevreden mee?

Een nieuw onderzoek onder Nederlandse EV-rijders geeft antwoord op deze prangende vraag. Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Multiscope, die voor de gelegenheid zo’n 6.000 Nederlanders bevraagd heeft.

Hoge cijfers

De titel verklapt de uitkomst al: elektrische rijders zijn dik tevreden met hun auto. Het gemiddelde rapportcijfer dat gegeven werd lag op een 8,7. Dat is een cijfer waar zelfs een streverige vwo-er (geen pleonasme) niet ontevreden mee zou zijn. Tesla-eigenaars – hoe kan het ook anders – zijn nog eens extra blij met hun auto. Zij geven hun auto maar liefst een 9,1. Multiscope kan maar een conclusie trekken: “Elektrische rijder zijn verliefd op hun auto”.

Net Promoter Score

In het onderzoek is tevens gekeken naar de Net Promoter Score (NPS). Dit cijfer geeft aan in hoeverre mensen hun elektrische auto zouden aanbevelen. Bij elektrische rijders komt de score uit op +64%. Even voor de duidelijkheid: dit is niet op een schaal van 0 tot 100, maar op een schaal van -100 tot 100. In dat perspectief is 64% dus een erg goede score. Het is volgens Multiscope ook hoger dan eerdere onderzoeken. Zij zien dus een stijgende lijn. Wederom doen Tesla-rijders er nog een schepje bovenop: bij hen ligt de NPS maar liefst op +80%.

Duitsland

Goed, dit is dus een buitengewoon positief verhaal. Toch is er wel iets op af te dingen. Een recent Duits onderzoek van UScale zag namelijk juist een dalende trend in de tevredenheid van elektrische rijders. Weliswaar is Duitsland geen Nederland, maar het toch opvallend dat het onderzoek een tegengestelde beweging waarneemt. Uit dat onderzoek bleek dat de NPS-score in 2020 +46% was, terwijl dit vorig jaar nog +71% was. Dat is dus een stevige daling.

Er zijn dus nog wat vraagtekens: is er echt zoveel verschil tussen de Nederlandse en de Duitse markt? Of geeft een van de onderzoeken een enigszins vertekend beeld? Los van stijgingen dan wel dalingen staat echter een ding vast: elektrische rijders zijn prima te spreken over hun auto. Ook de Duitse NPS-score is namelijk nog altijd goed te noemen.

Mocht je de cijfers met eigen ogen willen bekijken: de resultaten van het Nederlandse onderzoek zijn te vinden op de site van Multiscope en die van het Duitse onderzoek staan op de site van UScale.