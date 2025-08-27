En wel om een bijzondere reden.

Je bent inmiddels wel gewend aan de intrede van volledig Chinese auto’s op de Nederlandse wegen, toch? Er staat vast wel een BYD of komt weleens een Leapmotor tegen. Je hoort dan ook vaak genoeg – zo ook hier – hoe lekker de Chinese merken gaan. Toch zijn er ook tegenslagen.

Nio bestormde de Europese automarkt op geheel eigen wijze. We kregen te maken met hulpje Nomi en mochten gaan batterijwisselen. Een leuke strategie die, zo blijkt, geen garantie is voor succes. En daar gaan nieuwe klanten van profiteren.

Nio verlaagt de prijzen van een nieuwe auto

Kortgeleden presenteerde Nio de derde generatie van de ES8, een grote elektrische SUV die we inmiddels in Nederland kennen als de EL8. Bij diezelfde presentatie viel op dat de nieuwe ES8 veel goedkoper is dan de oude. De vanafprijs in China gaat van 518.000 yuan (€ 62.466) naar 416.800 yuan (€ 50.000). Als dat ook in Nederland gebeurt met de EL8, dan gaat de prijs van € 78.233 naar € 62.948. Een verschil van ruim € 15.000 dat toch lekker is op een auto van bijna 80k.

Een logische gedachte is: oh, dat Chinese merk heeft vast nog wel wat marge dus kunnen de prijzen omlaag. Dat bevestigt Nio-baas William Li: “We hebben de prijs van ES8 naar het gewenste niveau gebracht. De prijsaanpassing is geen tijdelijke maatregel, maar een resultaat van Nio’s aanpassingsvermogen.” Daarnaast zijn er besparingen in de inkoop en onderzoek.

Nio op de afgrond?

Dat is echter niet alles. Volgens de grote baas vecht Nio voor zijn voortbestaan. Li vervolgt: “Nio moet het grotere geheel voor ogen houden, want overleven is het allerbelangrijkste.” Fijn, die lagere prijzen, maar wat als je een 2e generatie EL8 hebt die nu gaat afschrijven tot en met? Li: ”De nieuwe prijzen kunnen op korte termijn de gevoelens van sommige bestaande gebruikers kwetsen, maar op de lange termijn zal deze prijsstrategie Nio helpen zijn concurrentiepositie in de felle markt te behouden.”

Oftewel, de klanten moeten de hit maar nemen om ervoor te zorgen dat Nio overeind blijft. We hopen voor ze dat ze het gaan halen, maar als de nieuwe auto’s allemaal zo rijden als de Firefly wordt het een lastig verhaal vrees ik.

Foto ter illustratie: NIO ET5 Touring gespot door @Maurice16