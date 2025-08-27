Shakespeare had het kunnen vragen; is het geniaal, of juist heiligschennis…

Het is weer zover: een Britse klassieker is geëlektrificeerd. Ditmaal geen obscure Land Rover of oude Mini, maar een echte gentleman’s car. Niemand minder dan komiek Jimmy Carr rijdt voortaan in een Aston Martin DB6 uit 1967 – maar dan zonder de roggelende zescilinder in het vooronder.

Electrogenic, een bedrijf uit Oxfordshire dat gespecialiseerd is in het elektrificeren van klassiekers, heeft de wagen omgebouwd tot volledig elektrische GT. Het resultaat is te bewonderen op Salon Privé bij Blenheim Palace.

Is het geniaal, of juist heiligschennis?

De DB6 is zo’n beetje de belichaming van de jaren zestig: elegant, langgerekt en beroemd dankzij de DB4 en DB5 die James Bond onsterfelijk maakten. Normaal gesproken klinkt er een zescilinder uit de uitlaat, maar in dit geval heerst stilte. Onder de motorkap en waar ooit de brandstoftank zat, ligt nu zo’n 60 kWh aan batterijen.

Daarmee voedt de Aston een elektromotor die 200 pk en 310 Nm op de achterwielen loslaat. Sprinten naar 100 km/u doet hij in 6,5 seconden, waarna de pret stopt rond de 145 km/u. De actieradius bedraagt ongeveer 240 kilometer in de praktijk, genoeg voor een dagje cruisen. Opladen kan via 11 kW AC thuis of met 100 kW snelladen onderweg.

Wie nog meer wil, kan een krachtiger motor bestellen: 280 pk en 450 Nm, goed voor een 0-100 km/u sprint in 4,5 seconden en een topsnelheid van 200 km/u. Dan levert Electrogenic er meteen een sportonderstel bij.

Klassiekers worden niet verminkt

Electrogenic benadrukt dat ze klassiekers niet verminken. Er wordt niet gelast of gezaagd; alles is terug te bouwen naar origineel. Eerder deden ze al een Rolls-Royce Phantom II uit 1929 voor Jason Momoa, inderdaad, Aquaman. Ook bij Carr’s DB6 is het principe hetzelfde: alle techniek past keurig binnen de bestaande architectuur van de auto. Zelfs de regeneratieve remmen zijn instelbaar naar smaak, van subtiel tot echte éénpedaalrij-ervaring.

Het bedrijf ontwikkelt vrijwel alles zelf: van batterijmodules en reductiebakken tot software. Ze leveren niet alleen aan particulieren met een klassieke droomauto, maar ook aan autofabrikanten en zelfs Defensie. Daarnaast verkopen ze kant-en-klare kits om bijvoorbeeld een Defender, DeLorean, E-Type of Mini elektrisch te maken.

Wat rest is een Aston Martin DB6 die er nog steeds uitziet alsof hij zo uit de sixties komt, maar rijdt alsof hij thuishoort in 2025. Geen gekke keuze van Jimmy Carr dus: hij kan blijven genieten van zijn klassieker zonder gedoe aan de pomp en zonder kans op milieuzones die hem buiten de stad houden.

Wat overblijft is de vraag; is het geniaal, of juist heiligschennis? Wat ons betreft is het 100% geniaal. En als we dat niet meer vinden, bouwen we hem wel weer terug naar origineel!