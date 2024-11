Elektrische SUV van Jeep wordt een ultieme caravantrekker

Het nieuwe STLA-platform zorgt voor bakken aan trekvermogen.

Een paar jaar geleden testten we of je als trots caravanbezitter ook met een EV op sleurhutvakantie kan. De conclusie: kan prima, maar plan wel een boel extra tijd in. De grote bezwaren voor een elektrische SUV voor je caravan zijn vaak een laag trekgewicht en een kleine actieradius die alleen maar kleiner wordt door het trekken van het huis op wielen. Misschien heeft Stellantis daar binnenkort het antwoord op.

Het moederbedrijf van onder andere Citroën, Opel en Fiat deelt informatie over een nieuw EV-platform genaamd STLA Frame. Deze basis is speciaal bedoeld voor pick-ups en SUV’s. Dit platform is dus met name gericht op de markt in Noord-Amerika. De eerste dochtermerken die gebruik mogen maken van het platform zijn RAM en Jeep. RAM doet dat in de vorm van de 1500 REV die je hieronder ziet. Wat Jeep er precies mee gaat doen, is nog onduidelijk. Het is niet de Wagoneer S, want die komt op het STLA Large-platform.

Specificaties van de nieuwe EV’s

Voor nu gaat Stellantis er EV’s en EV’s met een range-extender op bouwen. Later moet het ook mogelijk zijn om de basis te gebruiken voor een waterstofauto, hybride en benzineauto. Maar nu eerst de EV’s. De volledig elektrische versie moet 800 kilometer ver komen op een volle batterij. Kies je de versie met range-extender, dan moet je zelfs 1.100 kilometer ver komen.

Stroom wordt trouwens getrokken uit watergekoelde batterijen van 159- tot 200-kWh grote batterijen. Ter vergelijking: het platform van Porsche en Audi gebruikt een 100-kWh batterij en dat is al erg groot. Deze giga-accu kun je opladen met 350 kW via 800-volt architectuur. Per 10 minuten zou je 160 kilometer bij kunnen laden.

De elektromotoren zitten op de voor- en achteras en leveren maximaal 340 pk aan vermogen. Deze power kan naar alle wielen of alleen naar de voorwielen worden gestuurd. Van 0 naar 97 km/u moet straks tenminste 4,4 seconden duren.

Elektrische SUV voor je caravan

Over het rijbereik hoef je je dus niet zo’n zorgen te maken. En ook niet over het trekgewicht. Stellantis belooft een maximaal trekgewicht van 6.350 kilo. Hierbij wordt niet gespecificeerd of het over de pick-up of SUV gaat. Van de pick-up weten we al dat het trekgewicht 6.350 kilo is. Of de elektrische Jeep het ook gaat halen, durven we niet te zeggen, maar het is dus wel mogelijk op dit platform. Al blijft maar de helft over van het trekgewicht, dan moet dat wel voldoende zijn voor je bepakte sleurhut.

Ben je van plan om richting dat maximale trekgewicht te gaan, zorg er dan even voor dat je een C-rijbewijs weet te bemachtigen, want met een aanhangerrijbewijs ga je het niet redden. Of stuur je puber naar de vrachtwagenrijschool en laat hem naar Zuid-Frankrijk kachelen.