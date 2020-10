Elektrische Volvo XC20 komt Nederland verrijken - Autoblog.nl

Een elektrische Volvo XC20 gaat het antwoord worden op al je Nederlandse behoeften.

Wij Nederlanders zijn wel te porren voor een beetje voordeel. Daarnaast zijn we gek op premium. Ondanks dat we de gladste en strakste wegen hebben die je je maar kunt bedenken, is de crossover ook erg in trek. Een beetje compact believen wij Hollanders ook wel. En nuchter doch veilig spreekt ons ook aan. Kortom, het hele land staat vol met Volvo’s.

Elektrische Volvo XC20

De Volvo XC40 P8 Recharge is een van de meest Nederlandse auto’s die je je maar voor kunt stellen. Sterker nog, mede dankzij de enorme vraag uit ons land probeert Volvo met man en macht zoveel mogelijk van die auto’s naar Nederland te halen.

Zoals je kon zien in onze XC40 rijtest met Wouter, is het nog best een serieuze auto. Zó klein is een XC40 niet en met 400 pk is het een zeer vlotte auto. Is er niet ruimte daaronder voor een elektrische Volvo XC20?

Geely SEA-platform

Jazeker! Na het verwachte succes van de XC40 P8 wil Geely, het moederbedrijf van Volvo, meteen doorpakken. Dat gaan ze doen met een kleinere crossover, een elektrische Volvo XC20. Dat meldt Insideevs.com. Volvo zelf heeft geen platform voor een kleiner type auto.

Daarom mogen de Zweden shoppen bij Geely, dat zelf ook de nodige auto’s in de aanbieding heeft. Sterker nog, het SEA-platform is een mogelijkheid. SEA staat voor Sustainable Experience Architecture en is al ingericht voor volledig elektrische auto’s.

Binnen 5 jaar

Volgens de publicatie zijn de geruchten niet bevestigd, maar past het in de strategie om tot 2025 elk jaar met een compleet nieuwe elektrische auto op de markt te komen. Dus volgens deze geruchten zou de elektrische Volvo XC20 Nederland kunnen verrijken binnen 5 jaar.

Qua naamgeving ligt XC20 voor de hand, deze naam is onlangs vastgelegd door Volvo. Dat is op zich zelf geen bevestiging. Fabrikanten leggen vaker namen vast die ze wellicht ooit gaan gebruiken.

Elektrische Volvo XC20 echt premium

Aan AutoExpress heeft Volvo baas Håkan Samuelson min of meer verklapt dat een elektrische crossover onder de XC40 een grote logische volgende stap is.

Dankzij de aankleding zal de elektrische Volvo XC20 volgens hem toch echt een premium auto worden. En kunnen wij Nederlanders er dus van genieten. Om een idee te geven van hoe de XC20 eruit kaan komen te zien, is het handig om het scherm 30% verder van je af te zetten en bovenstaande de XC40-afbeeldingen te bekijken.