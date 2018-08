Wat klopt er niet aan deze Audi S5?

Hint: uitlaten.

We kijken naar een Audi S5 van de eerste generatie (occasion-aankoopadvies). In 2012 is die nog gefacelift, maar toen is eigenlijk het gaafste uit de auto verdwenen: de V8. Al is een V6 ‘ook leuk’, er zit toch iets extra’s aan een Audi met V8. De S5 in dit artikel heeft echter ook geen V8. Deze doet het anders.

Onder de achterbumper van een S5 prijken normaliter vier uitlaatpijpen. Onder deze S5 uit New Jersey, VS zitten er nul. Dat kan betekenen dat de eigenaar er een SQ5 van heeft gemaakt, volgens de uitlaatstrategie van Audi. Of hij heeft de motor verruild voor eentje die geen uitlaten nodig heeft. Dat laatste is precies wat er gebeurd is. V8 eruit, elektriciteit erin. Beter dan andersom, dus.

Interessanter is dat de aandrijflijn uit een Tesla komt. De elektrische motor en batterijen zijn geleend uit een Tesla Model S. Samuel Polyak, de man die het project realiseerde, zag de S5 maar vond de kilometerstand van de 4.2 liter V8 te hoog. Wel vond hij de S5 een toffe bak, met het relatief ingetogen uiterlijk en Quattro-aandrijving. Helaas is een elektrische Audi voor nu nog toekomstmuziek, dus ging Polyak zelf aan de slag. Het resultaat mag er zijn.

Van buiten dus, behalve de uitlaten, geen cosmetische veranderingen. Sterker nog: de flanken hebben de originele ‘V8’ badges nog. In het interieur is de afwerking nog ietsje slordiger, met zowel de motorruimte als de achterbank volledig opgeofferd aan batterijen en elektrische motoren. De kofferruimte is nog wel bruikbaar, dus de auto kan ingezet worden als dagelijkse auto. Dat was één van de vereisten van het project. De motorruimte is in een normale S5 ook niet bruikbaar, maar in een Tesla heb je een tweede kofferbak, ook wel ‘frunk’ genoemd. Zou een leuke extra geweest zijn.

Nou is een Model S een flinke auto, dus alles in een S5 proppen is vrij lastig. Ook is alles gebouwd met behoud van het Quattro-systeem, dus de vierwielaandrijving komt gewoon van Audi zelf. Verder is de auto een iets minder praktische Model S in een Audi-jasje. Als dat scheelt in gewicht, zou het nog best een leuke sleeper kunnen zijn, vooral op de dragstrip. Polyek zoekt nog een manier om de klokkenwinkel en het infotainment aan te passen op de ‘Teslaudi’, als dat uitgezocht is zou hij er een bedrijf van willen maken. (via Electrek, Image-credit uit dit filmpje)