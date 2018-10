‘Elke Porsche 911 (992) komt met dikke billen’

Je hoeft straks niet langer een duurdere uitvoering te kiezen om die Kardashian-kont te krijgen.

Met de Porsche 992 gaat het merk dingen anders aanpakken. Tussen neus en lippen door was al bekend dat de nieuwe 911 een dikker uiterlijk zou gaan krijgen. Een nieuw bericht van Car and Driver doet er nog een schepje bovenop.

Volgens de bron krijgt elke variant van de nieuwe 992 een ‘widebody’. Dit slaat op het achterwerk. Normaal gesproken levert Porsche de dikkere heupen op onder meer de 4S, GTS, Turbo en Targa-modellen. Laatstgenoemde is overigens logisch, aangezien de Targa er alleen is met vierwielaandrijving. De reguliere Carrera- en Carrera S-modellen hebben geen opgeklopte wielkasten.

Goed nieuws voor de Carrera-rijder die straks gaat rijden in een Porsche met een stevigere body. Het zal ongetwijfeld deels met kostenbesparing vanuit Porsche te maken hebben. Hoe minder frutsels en dingetjes, hoe beter. Het is officieel nog niet bekend wanneer de nieuwe 911 onthuld gaat worden. Grote kans dat Porsche de LA Autoshow gaat kiezen om het doek te trekken van de 992. De autobeurs in Californië gaat eind november van start.