12 dingen die je moet weten over de nieuwe 911

Een nieuwe Porsche 911 is toch altijd meer van hetzelfde? Vaak wel. Gelukkig heeft de '992' wat verrassingen voor ons petto.

De tijd vliegt voorbij als je lol hebt. Dat cliché gaat zeker op voor de huidige Porsche 911, de 991. Dat laatste getal is de interne fabriekscode waar wij liefhebbers maar al te kwistig mee smijten om duidelijk te maken welk model we precies bedoelen. De meest legendarische interne fabriekscode is ‘939’, maar vandaag beperken wij ons tot de ‘992’. Dat is namelijk de code voor de nieuwe 911 die op stapel staat. Porsche is er druk mee aan het testen op dit moment, gezien de vele spy-shots die we van diverse spotters te zien hebben gekregen. Scoren bij de Vrijdagmiddagborrel? Deel dan deze 12 dingen die je moet weten over de 992. Het levert geheid promotie op.

1. De 992 wordt geen compleet nieuwe auto.

In principe zou je de 992 kunnen zien als een evolutieversie van de 991. Dat was natuurlijk met de 996 en 997 ook het geval. Er verandert een hele hoop, maar het MMB-basisplatform is identiek. In principe is dat ook vrij logisch, de ontwikkelingskosten zijn erg hoog, terwijl de afzet redelijk beperkt is. Ferrari deed het ook met de 348 – 355, 360 – 430 en 458 – 488. Wel wordt de 992 een stukje breder. Qua zijaanzicht lijkt er voorlopig niet veel te veranderen. Gelukkig maar.

2. Het design wordt een stuk stoerder

Het design van de 911 wordt een stuk stoerder dan het huidige model, niet dat dat een muurbloempje is overigens. Maar met dank aan de toegenomen breedte en gelijk gebleven hoogte en lengte moet de 992 een stuk heldhaftiger overkomen. We verwachten daarbij veel stijlkenmerken van de nieuwe Panamera, Cayenne en Mission-E. Het bewijs daarvan zagen we een paar maanden geleden toen dit plaatje de wereld in werd gestuurd door een, naar alle waarschijnlijkheid, niet meer bij Porsche werkzame stagiair.

3. De 992 wordt slechts beperkt autonoom

De nieuwe 911 krijgt autonome functies, zo laat Porsche ontwikkelingschef August Achleitner weten tijdens een interview met AutoCar. Het is meer ter ondersteuning met techniek die voorhanden is, dan dat de auto zich volledig autonoom kan laten rijden. Denk aan lane assist met stuurcorrectie. Een techniek die je al in veel auto’s ziet, maar nog niet leverbaar is op de 911. Er zal nog altijd een bestuurder nodig zijn om in recordtempo over de ‘Ring te rijden.

4. Er komt geen volledig elektrische 911, waarschijnlijk wel een hybride

Ondanks dat Ruf al 10 jaar geleden met de E-Ruf (afbeelding onder) op de proppen kwam, is er voorlopig nog geen elektrische 911. Wel is het mogelijk dat er een 911 komt met elektrische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld een 48V motor. Ook gaan er geruchten dat de Carrera 4 een PlugIn hybride kan worden. De zescilinder boxermotor doet de achterwielen, de voorin geplaatste elektromotor drijft de voorwielen aan. Zoals de Volvo XC90 T8 dat ook heeft, maar dan andersom. Porsche heeft er al mee getest, want de GT3 Hybrid had exact zo’n layout. Ook komt er een heel snelle hybride-variant met 700 pk.

5. Er komt een 911 Carrera

Porsche evalueert zijn 911 modellen altijd heel gestaag. De 911 Carrera behoudt zijn 3.0 zescilinder met dubbele turbo. Middels wat tweaks zal de motor iets zuiniger worden en gelukkig ook iets krachtiger. Verwacht ongeveer 375 pk.

6. Er komt een 911 Carrera S

De 992 zal direct als Carrera en Carrera S leverbaar zijn. De Carrera S had bij de 991 een iets ander onderstel, 20″ velgen en grotere remmen (met rode klauwen). Verwacht bij de 992 ongeveer dezelfde upgrades. Het vermogen zal zo rond de 435 pk liggen.

7. De 911 Turbo wordt veel sterker

Er komt uiteraard weer een 911 Turbo. Deze krijgt een extra breed koetswerk met enorme banden om het hoge vermogen goed kwijt te kunnen. Net als de huidige 911 Turbo en Turbo S is vierwielaandrijving en een automaat standaard. Van de Turbo komt geen hybride-variant, deze zou te zwaar zijn. Wel maakt de 992 Turbo een vermogenssprongetje: van 540 naar 600 pk.

8. De 911 Turbo S doet er nog eens schep bovenop

Uiteraard komt er ook een 911 Turbo S. Bij de 991 werden de Turbo en Turbo S tegelijkertijd op de markt gebracht. Daarvoor was de Turbo S altijd een zeldzaam uitloopmodel dat helemaal aan het einde van de levenscyclus aan het gamma werd toegevoegd. De 911 Turbo S krijgt waarschijnlijk 630 pk. In principe zijn het iets terug-getunede blokken uit de 911 GT2 RS.

9. De 911 GT3 krijgt twee turbo’s

Een bericht waar we minder blij mee zijn is dat de nieuwe GT3 ook een zescilinder turbomotor krijgt. De drievingerige strandeend én Bobo de Bruine Bosbeer worden beide met uitsterven bedreigd, omdat Porsche tot nu weigerde de motor van de GT3 te voorzien van turbo’s. Hoe ze het gaan invullen is minder duidelijk. Het ligt voor de hand dat er gebruik gemaakt gaat worden van een versterkt Carrera S blok. Aangezien de GT3 straat- en raceauto’s heel dicht bij elkaar zitten qua techniek, moeten we er ook niet gek van op kijken dat Porsche met een unieke motor komt. Als een soort doekje tegen het bloeden. Denk aan het Mezger blok van de GT3 en Turbo uitvoeringen van de 996 en 997.

10. Het interieur wordt moderner

De 992 krijgt wel een compleet nieuw dashboard. Verwacht wordt dat er veel kenmerken van de Panamera (afbeelding onder) hun weg vinden naar de 911. Denk aan touchscreens, bedieningspanelen met haptische feedback en een naar wens in te delen digitaal instrumentarium. Vanwege de grotere breedte kan Porsche iets meer ruimte creëren voor de achterpassagiers. Het moet niet gekker worden.

11. Er komt natuurlijk een 911 Cabriolet

Uiteraard komt de 911 Cabriolet ook weer terug. De kapconstructie zal exact gelijk blijven. Ook dat is niet zo vreemd. Zo is het dakmechanisme van de BMW 4 Serie exact gelijk aan die van de 3 Serie Cabrio die hem voorging. Ook de Mercedes SL van de R230 en R231 maken gebruik van hetzelfde dak.

12. Ook de 911 Targa komt terug!

Op basis van de Cabriolet komt er ook een Targa met zijn klassieke rolbeugel en unieke dakconstructie. Deze komt iets later dan de Coupé en Cabriolet.