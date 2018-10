Perfect design: de Polestar 1, Jaguar B99 en e-Legend

Het komt in ieder geval heel dicht in de buurt.

Vorig jaar maakten we kennis met de Polestar 1. Een coupé die styling leent van Volvo en een heerlijk dikke hybride aandrijflijn inzet om zo’n 600 pk te mobiliseren. Het overgrote deel van de reacties op deze Polestar is overtuigend positief. Dit zou wel eens een knaller kunnen worden. Livepics check je hier.

Onderhuids is een 600 pk sterke viercilinder natuurlijk technisch heel gaaf, maar het is vooral de styling die de auto zo aantrekkelijk maakt. Want hij klopt precies. De proporties, met een lange motorkap, laag profiel en brede wielkasten is het enorm in-your-face, en er zijn geen gekke ontwerpfrutsels die de auto snel overdesigned maken. Het komt in de buurt van de perfecte auto, stylingtechnisch gezien. De basis voor dit ontwerpt stamt uit 2013, toen Volvo ons de Concept Coupé liet zien. Toen was iedereen ook al lovend over de auto. Uit die conceptcar zijn elementen gebruikt voor de nieuwe lijn Volvo-modellen, die qua styling ook de nodige blijdschap creëren. Volvo’s design pakt goed uit.

Het gaf stof tot nadenken toen @autoblogger zei dat het design van de Concept Coupé, en dus de Polestar 1, gelijkenissen vertoont met de Bertone B99 Concept. Dit was een vingeroefening van Bertone voor Jaguar, hoe zij dachten dat de XJ eruit had moeten zien. In 2011 waren de meningen wisselend, maar de conceptcar verjaart goed. Eigenlijk zo goed dat hij nog steeds met kleine wijzigingen zo naar Coventry gestuurd kan worden. Check de livepics hier.

Oké, de B99 is een vierdeurs en hij is aanzienlijk groter dan de Polestar, maar en profil komen ze overeen. Het blijkt dus populair voor designers om deze coupéachtige, hoekige vormen te gebruiken voor hun ontwerpen. Zo ook de designers van Peugeot, die deze week het doek trokken van de e-Legend. Ook hier pakt de styling erg goed uit en zijn gelijkenissen met de eerdergenoemde modellen aanwezig. De Peugeot werd goed ontvangen en mag volgens velen de productie in. Het is een bloedmooie auto. Een ode aan een andere bloedmooie Peugeot: de 504 Coupé.

Dat laatste is waarschijnlijk waarom de algehele designrichting van alle drie de voorbeelden (er zijn er vast nog meer) zo mooi is. Omdat de hoekige lijnen, gecombineerd met een moderne stroomlijn, exact is hoe coupés vroeger werden gestyled. En het cliché vroegâh was alles betâh klopt hier precies: vroeger waren de meeste 2+2 coupés zo. De perfecte balans tussen sportief en klassieke lijnen.

Dat is waarschijnlijk wat we zo mooi vinden aan de B99, de Polestar en de e-Legend. Rasechte klassiekers zijn het. Toekomstige klassiekers.

Begin volgend jaar worden de eerste Polestars pas geleverd, de B99 is helaas ten dode opgeschreven. Ook de toekomst van de e-Legend ziet er niet productierijp uit, maar dat kan uiteraard nog veranderen.