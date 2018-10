Zo is de Volkswagen Polo GTI helemaal af

Zet maar op de oprit! Daar moet 'ie dan ook blijven staan..

Want waar we naar kijken is niet zomaar een Polo GTI, maar de nieuwste Polo GTI R5 rally car. Deze Volkswagen is qua livery geïnspireerd op de Golf GTI TCR en kan via Volkswagen Motorsport worden gekocht.

Waar de huidige Polo GTI een lekkere tweeliter onder de kap heeft, moet deze rally auto het stellen met een 1.6je. Volkswagen Motorsport heeft deze auto 20 maanden in ontwikkeling gehad. Er zijn meer dan 10.000 testkilometers gereden in tal van omstandigheden. Het motorblok levert 272 pk en 400 Nm koppel. De 1.6 is gekoppeld aan een sequentiële versnellingsbak met vijf versnellingen. Verder beschikt deze Polo over vierwielaandrijving.

De rallyauto vliegt en blaast over de (onverharde) wegen. Een sprint naar de honderd is in 4,1 seconden gedaan. De Polo weegt 1.230 kg en is daarmee bijna 100 kg lichter in vergelijking met het model van vorig jaar.

Vanaf november zullen de eerste leveringen aan teams plaatsvinden. De vernieuwde R5 Polo GTI is straks op tal van nationale en internationale rally kampioenschappen in actie te zien.