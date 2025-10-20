Aan de fabrikant zal het in elk geval niet liggen…

Want we hebben het namelijk over Subaru. Dat merk zet volgend jaar een grote stap richting beter elektrisch rijden. Begin 2026 verschijnen de vernieuwde Solterra, de Uncharted en de E-Outback in de Benelux, de eerste drie van zeven volledig elektrische modellen die het merk de komende jaren wil lanceren.

Daarmee breekt voor Subaru een nieuw hoofdstuk aan, al blijft de filosofie van het Japanse bazenmerk gewoon hetzelfde; eenvoud en degelijkheid boven alles. Oh ja, en vierwielaandrijving natuurlijk.

De Solterra, Subaru’s eerste volledig elektrische SUV, is aangepakt en krijgt een grotere batterij. Hij haalt nu ruim vijfhonderd kilometer op één lading. De aandrijving is krachtiger, het onderstel stijver en het interieur stiller. Maar of ook deze goedkoper wordt, is niet bekend…

Wordt dit de beste EV ooit?

Het nieuwe vierwielaandrijvingssysteem verdeelt de kracht slimmer tussen de assen en zorgt voor meer grip op sneeuw en grind – precies waar Subaru altijd zijn reputatie mee verdiende.

Naast de Solterra verschijnt de Uncharted, een nieuw elektrisch model dat qua formaat in de buurt komt van de Crosstrek. De krachtigste versie accelereert in vijf seconden naar de honderd en biedt een bereik tot zo’n zeshonderd kilometer. Het gaat harder dan veel oude Subaru’s, alleen moet je het geluid van die viercilinder boxer er even bijdenken.

En waarom is dit nou de beste EV ooit? Nou, omdat hij van Subaru is natuurlijk. In talloze onderzoeken prijkt Subaru steevast bovenaan en de technische aanpak is nog steeds doordrenkt van dat oude rally-DNA waarmee de Impreza naam maakte. Zegt Subaru zelf…

Subaru probeert met deze modellen te laten zien dat elektrificatie niet betekent dat alles anders moet worden. De techniek verandert, maar de houding blijft dezelfde: betrouwbaar, functioneel en gebouwd om lang mee te gaan. Waar veel merken elektrisch vooral als statement brengen, lijkt Subaru het gewoon als gereedschap te zien.

No nonsense dus.