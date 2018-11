Uitslag F1 Teammanager 2018!

Wie is de beste manager van Nederland?

Het is ongelooflijk, maar gisteren was alweer de laatste race van het seizoen. We zagen het natuurlijk aankomen, de race stond immers al een tijdje op de planning. Het was echter een spannend seizoen, zowel op de baan als ernaast. De spanning in het F1 Teammanager spel was in 2018 weer ouderwets om te snijden.

Het was even lastig gokken. Dat Mercedes en Ferrari favoriet waren, was duidelijk. Maar die kun je in het begin nog niet kopen. De mensen die in hebben gezet op het Haas F1 Team konden hun geluk niet op. Zowel Magnussen als Grosjean waren verdacht snel aan het begin van het seizoen. Ook Max Verstappen droeg zijn steentje bij aan de spanning. Hij had een zeer moeizame start, waardoor de waarde van de Nederlandse coureur zakte. Gelukkig ging het na Monaco alleen maar beter.

Tijd voor de cijfers, de uitslag ziet er als volgt uit:

Teamnaam Manager Punten Het team onder mij is slechter Oomsie 5074 Alizarine Gaur Marten 5066 GTI Clubsport Frank 5014 Frank Racing Q5_RACER 4973 Crashtor GP Maarten 4962 Gerjan Racing Gerjan 4955 Formidable Stevie 4928 Auto Union Rennwagen Ferdinand Porsche 4886 073 Racing MartijnCarspot 4858 Barate Bas 4845

De grote winnaar is Oomsie! Gefeliciteerd! Niet alleen vanwege het feit dat hij gewonnen heeft, maar voornamelijk vanwege de naam van zijn team: ‘Het team onder mij is slechter’. Nice touch. De tweede positie ging naar Marten (Alizarine Gaur) en Frank van ‘GTI Clubsport’ werd derde. Deze top 3 managers waren ook de enigen die een score van meer dan 5.000 wisten te behalen. De betreffende personen krijgen allemaal een premium abo, plus een leuke extra prijs. Verwacht deze week een mailtje met meer info.

Helaas was er geen sub-league voor de AB-redactieleden, zoals vorig jaar. Met name omdat ondergetekende dan op P1 zou staan, vóór onze F1 huis-expert @jaapiyo.