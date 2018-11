Jos Verstappen: Max doet in 2019 meteen mee voor winst

De vader van Verstappen heeft veel vertrouwen in de nieuwe krachtbron uit Japan.

Het was een interessant seizoen voor Max Verstappen. Gisteravond werd ook in het programma Peptalk op Ziggo Sport teruggeblikt op het afgelopen seizoen, met onder meer Jos Verstappen, die via een videoverbinding aanwezig was. Pas in het tweede helft van het 2018-seizoen deed Max mee met ‘de grote jongens’ en Jos verwacht dat zijn zoon volgend jaar er vanaf het begin al staat.

Jos zou in de wandelgangen hebben gehoord dat men zeer enthousiast is over de nieuwe Honda-motor. Waar Red Bull met de Renault-motor in het begin van het seizoen vaak nog moest zoeken naar de juiste balans, denkt Jos dat Max met de nieuwe motor vanaf Australië al mee kan strijden voor de winst.

Het afgelopen seizoen moest Max telkens een tandje bij zetten om te kunnen winnen van Hamilton en de rest. Jos geef toe dat de auto van Hamilton veel sneller was en dat Max meer risico moest nemen om op het podium te kunnen komen. De vader van Max stelt dat zijn zoon de races op een andere manier benadert in vergelijking met het begin van het seizoen. Hij gebruikt meer zijn verstand en probeert minder risico te nemen, aldus vader Verstappen. Het afgelopen seizoen kende veel hoogtepunten voor de Nederlander, met Amerika, Mexico, Brazilië en natuurlijk Oostenrijk.

Aan de punten is duidelijk te zien dat Max in het tweede gedeelte van 2018 een stuk beter presteerde. Verstappen wist na de zomerstop 144 punten binnen te harken. Alleen Hamilton heeft met 195 punten na de zomerstop meer punten gescoord dan de Red Bull-rijder.

Foto: Max en Jos in Barcelona, een jaar geleden via Instagram