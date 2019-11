Elon Musk haalt enorm hard zijn gram

Pak aan!

Elon Musk volgt de in deze moderne tijden inmiddels welbekende route naar het miljardairschap. Stap 1: zet een innovatief bedrijf op rondom een tot de verbeelding sprekend idee waar mensen een aan het irrationele grenzend potentieel in zien. Stap 2: leen miljarden van zoveel mogelijk mensen en instellingen om zo groot mogelijk te worden zonder daarbij acht te slaan op verliezen. Stap 3: hoop dat je bedrijf jaren na dato daadwerkelijk winstgevend wordt en strijk daarna de winst op. Het werkte voor Jeff Bezos, dus waarom niet voor Musk…en voor jou?

Het scharnierpunt zit ‘m natuurlijk in stap 2. Kan je investeerders lang genoeg voldoende geld afhandig maken om het bedrijf drijvende te houden tot de eventuele winst komt? Tesla (rijtest) leek al een aantal keer op de afgrond te balanceren, maar bestaat nog steeds. In Q3 van dit jaar werden er zelfs weer eens zwarte cijfers geschreven. Daarmee is niet gezegd dat Tesla nu in de veilige haven in aangekomen, maar het was wel een klap in het gezicht van de mensen die op de beurs tegen het bedrijf wedden (de zogeheten shorts).

Een van die mensen luistert naar de naam David Einhorn. Deze hedgefund manager is altijd al een vocaal criticaster geweest van de Muskias. Tot op dit moment is het echter Elon die het laatst lacht, want volgens Musk is het vermogen van Einhorns hedgefund onder diens bezielende leiding gedaald van vijftien miljard naar vijf miljard. Elon is het type man die dit er graag even wil inpeperen, en dus zette hij onlangs dit bericht op Twitter als reactie op weer wat kritische noten van Einhorn.

Dear Mr. Unicorn (fabulous name btw). We read your Greenlight Capital Q3’19 Investor Letter, in which you make numerous false allegations against Tesla. It is understandable that you wish to save face with your investors given the losses you suffered from Tesla’s successful third quarter, especially since you’ve had several down years in performance and a sharp drop in assets under management from $15 billion to $5 billion. You have our sympathies. We also recognize your desire to feel somehow relevant with your Tesla short position at a time when your friends in the Tesla short community have been noticeably recoiling from the public discourse, as the world is increasingly recognizing Tesla’s contributions to science, safety, and a sustainable environment. To the extent that you have any desire to learn about the amazing progress the people of Tesla are making, I would like to extend an open invitation to meet with me to discuss Tesla and tour our facilities. For their sake, I’m certain your investors would appreciate you getting smart on Tesla. Finally, please allow us to send you a small gift of short shorts to help you through this difficult time. Regards, Treelon Musk

Eerder stuurde de Muskias Einhorn ook al een paar korte broeken, waar Einhorn overigens eveneens semi-ludiek op reageerde:

I want to thank @elonmusk for the shorts. He is a man of his word! They did come with some manufacturing defects. #tesla

Zal Treelon degene blijven die het laatst lacht, of krijgt de Unicorn zijn dag in de zon nog? Laat het weten, in de comments!