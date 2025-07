Elon Musk heeft het lek boven; Tesla komt er weer helemaal bovenop

Aldus Elon Musk…

Elon Musk probeert het nog 1 keer. Hij probeert alles weer op zo’n manier te spinnen, dat het lijkt alsof hij het lek bij Tesla weer helemaal boven is. Nu verkondigt hij vol overtuiging dat hij weer dag en nacht bij Tesla is. Hij zegt zich volledig te storten op kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s en de langverwachte robotaxi. Volgens hem is alles bijna klaar, de technologie is revolutionair en binnen de kortste keren rijdt de toekomst vanzelf. Jaja…

Hij beweert zelfs dat een nieuwe versie van de zelfrijdende software binnenkort beschikbaar komt voor alle Tesla-bezitters. Het klinkt als controle en visie, maar het oogt vooral als iemand die te laat wakker is geworden en nu paniekerig probeert te doen alsof hij alles nog onder controle heeft.

Ondertussen spreken de cijfers een duidelijker taal. De leveringen zijn in het tweede kwartaal met ruim dertien procent gedaald. De winst per aandeel wordt twintig tot dertig procent lager ingeschat dan vorig jaar. De omzet blijft steken en laat geen groei zien die past bij een marktleider.

Terwijl Elon Musk zich profileert als visionair, kampt Tesla met krimpende marges, minder verkopen en tanend marktaandeel. Prijsverlagingen, hogere kosten en een eindeloze stroom beloftes kunnen de realiteit niet langer verdoezelen.

Beleggers maken zich steeds meer zorgen. De beloofde innovaties blijven hangen in tests, demo’s en uitgestelde deadlines. De robotaxi bestaat op dit moment vooral uit PowerPoint-dia’s en vage videoclips. Tegelijk wordt Elon Musk steeds meer gezien als een risico op zich. Zijn uitspraken, politieke voorkeuren en gedrag op sociale media schaden het merk.

De man die ooit als pionier werd gevierd, lijkt vooral nog te leven in zijn eigen overtuiging dat hij onmisbaar is. Zelfs trouwe investeerders beginnen zich af te keren. Ze vragen zich hardop af of Musk nog weet waar hij mee bezig is en of Tesla onder zijn leiding nog toekomst heeft.

Daar komt bij dat politieke veranderingen nadelig uitpakken voor het bedrijf. Belastingvoordelen voor elektrische auto’s worden afgebouwd. Concurrenten halen Tesla in op technologie, kwaliteit en betrouwbaarheid. De magie is eruit. Wat ooit revolutionair was, is nu ingehaald door merken die rustiger werkten en wel leverden wat ze beloofden.

Weet je wat wij hier ter redactie denken? DatTesla is verworden tot een merk met meer bravoure dan inhoud. Elon Musk roept van alles, maar niets wijst erop dat het tij nog keert. Komende komt het kwartaalrapport, maar voor wie oplet en verder kijkt dan de praatjes van Elon Musk is het allang duidelijk: het is te laat.