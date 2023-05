Groot gelijk Elon, groot gelijk. Elon Musk heeft respect voor Ford en laat dat blijken op Twitter.

Als je praat met een rabiate Tesla-apostel, zal het je zijn opgevallen dat er in principe maar vier auto’s op deze planeet zijn die ertoe doen. De Model 3, Model Y, Model S en Model Y. Al het andere redt het niet bij de superioriteit van Tesla.

Maar hoe denkt de oppergod daar dan over? Heeft Elon Musk voorkeuren? Jaren geleden was hij een van de 67 personen die een McLaren F1 in ontvangst kon nemen. Ook was hij bevriend met Herbert Diess, toen die nog bij Volkswagen als Grote Baas aanwezig was.

Musk heeft respect voor Ford

Voor nu heeft Elon Musk vooral respect voor Ford. Een van de Tesla-adepten laat namelijk op Twitter weten dat hij Ford superstom vind. Dat was naar aanleiding van de kwartaalcijfers die The Blue Oval bekendmaakte. Ford maakt nu nog behoorlijk veel verlies per verkochte EV: zo’n 40%. Da’s geen beste winstmarge. Ergo, Tesla is superieur aan Ford.

Maar niemand minder dan Elon Musk komt daar een stokje voor steken. De eigenaar van SpaceX, Twitter en Tesla laat het volgende weten:

Altijd moeilijk met marges voor nieuwe voertuig-lijnen, vooral wanneer er grote technologische verschuivingen zijn.



Ik denk dat de algemene strategie van Ford met EV’s slim is.



Er is veel vraag naar de elektrische F-150 (Lightning). Elon Musk, heeft respect voor Ford.

Waarvan akte, zoals @jaapiyo zou zeggen.

Nuance

Het is wel opvallend. Twitter staat niet direct bekend om de broodnodige nuance en ook Elon kan soms verrassend om de hoek komen. In dit geval geeft hij overduidelijk het goede voorbeeld aan de andere Twitteraars. Hulde, Elon!

Daarbij moeten we ook aantekenen dat Ford een ding wel voor elkaar heeft en Tesla niet: een elektrische pickup. De Cybertruck is er nog altijd niet, terwijl de F-150 Lightning al wel in de showrooms staat.

