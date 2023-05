Zo lovend is de internationale media over Verstappen

Max Verstappen weet de internationale media om zijn voeten te krijgen.

Nou, het was ons een race wel. Max Verstappen gaf eventjes een masterclass Formule 1-rijden. Vanuit een niet al te beste startpositie – P9 – reed hij alsnog vrij soeverein naar de overwinning.

In principe is dat niet het knapste, want de Red Bull is verreweg de snelste auto van het veld. Ten opzichte van zijn teamgenoot is het echter wel knap, Pérez heeft immers dezelfde auto.

Internationale media Verstappen

Uiteraard kunnen wij terecht bij Tom Coronel om een waardeoordeel over de prestaties van Verstappen te krijgen. Maar hoe kijken ze in het buitenland er eigenlijk naar?

Marca

Uiteraard vinden ze in Marca de prestaties van Alonso en Sainz erg belangrijk. Logisch, bij ons gaat ook artikel over Nyck de Vries of Max Verstappen. Toch zijn ze wel degelijk onder de indruk van de prestaties van de Nederlander: “in een geweldige prestatie verwoestte hij alle rivalen die op zijn pad kwamen en uiteindelijk ook Checo Pérez, die geen antwoord had.

BBC

Bij de ‘Beeb’ hebben ze ook de televisie aangezet gisteren. Ze onderstrepen het vertrouwen dat Pérez had bij aanvang van de race. Maar het eindresultaat was anders: “Hij beëindigde de race gekastijd, niet in staat om uit te leggen hoe zijn teamgenoot zo’n verpletterende superioriteit had getoond.” Heel mooi is de omschrijving van de dominantie waarmee Verstappen won, dat volgens de BBC ‘met minachtend gemak’ was.

Auto, Motor und Sport

De Duitsers kunnen een goede wereldominantie wel waarderen en zijn uiteraard ook vol lof over de Nederlander. Maar… Ze hebben ze een goede analyse gemaakt (het zijn immers Duitsers, die doen niet aan een onderbuikgevoel). En naast de het tempo van Verstappen is het ook de verrassende snelheid van de harde banden geweest die de doorslag gaf, in combinatie met de levensduur ervan. Kijk, en zo staan wij ook weer met de beide beentjes op de grond.

l’Equipe

Bij deze Franse publicatie dachten we even dat ze vonden dat Verstappen iedereen voor lul had gezet, maar dat bleek niet het geval. Wel zagen ze dat Verstappen “alleen maar kruimels achterliet voor zijn concurrenten” en “zijn concurrenten belachelijk maakt zonder enige interesse”. Ook een lieve omschrijving.

Gazetta Dello Sport

De roze sportkrant is lyrisch over de prestaties van Verstappen en dus kunnen wij Nederlanders ons OOK beter voelen. Ze noemen Verstappen ‘Monsterlijk’. Veel indrukwekkender is dat ze Charles Leclerc fileren, vanwege de crash van Charles in de kwalificatie.

