Elon Musk investeert in concurrent van ChatGPT en Tesla

Elon Musk investeert in een opvallend vehikel.

Elon Musk heeft vaak aangegeven dat hij bang is voor kunstmatige intelligentie (KI/AI/AGI). Volgens de Muskias is het een kwestie van tijd voordat AI de wereld overneemt en ons als mensheid onderwerpt. Terminator wordt een realiteit om kort te gaan, aldus de rijkste man ter wereld. Tegelijkertijd was Elon Musk wel een van de oprichters van OpenAI. Dit was oorspronkelijk een non-profit organisatie, die nu wel winst wil maken. Hun bekendste product is momenteel de talk of the town, want dat is namelijk ChatGPT.

Musk heeft zich al een tijd geleden teruggetrokken uit OpenAI. Niet omdat hij opeens niet meer achter kunstmatige intelligentie stond, maar omdat hij met Tesla ook AI wil ontwikkelen. Volgens de head honcho heeft Tesla zelfs het ‘sterkste AGI (artificial general intelligence) team ter wereld’. De voorlopig meest zichtbare producten daarvan zijn ‘Full Self Driving’ en de Tesla Bot.

Het zou dan volgens Musk ook gek zijn als hij -als het gezicht van Tesla– ook in een ‘concurrent’ zou investeren. Tevens had Elon naar eigen zeggen problemen met het feit dat OpenAI de non-profit formule achter zich liet, alsmede wat andere bezwaren. Fair enough, zou je zeggen.

Maarrrr…Des te opvallender is dat Musk nu samen met zijn gebruikelijke club investeerders vuistdiep in een nieuwe AI startup gaat zitten. Het hoe en wat is nog een beetje vaag, maar Elon/Tesla-watchers Electrek menen te weten dat Musk al de nodige bollebozen ingehuurd heeft en ‘duizenden’ Nvidia GPU’s heeft aangekocht. Zij zitten er doorgaans bovenop, dus dat zal dan wel zo wezen.

Het gaat dus gewoon gebeuren. The future is set. Dankzij Jeff Bezos worden we eeuwig levende wezens. En dankzij Elon Musk moeten wij die eeuwigheid leven onder het juk van robots. Lekker mannen, jullie worden bedankt. Waarvan akte.